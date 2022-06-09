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القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 02:47 مساءً - محمد السيد - /703180/انتحار-طفلة-بتناول-حبة-الغلة-في-ظروف-غامضة-بمرسى-مطروح

دوت الخليج

واستقبل مستشفى مطروح العام طفلة تبلغ من العمر15 عاما تدعى "ص. ع. ي"، "جثة هامدة" لانتحارها بتناول حبة الغلة السامة وسط ظروف غامضة.

النيابة العامة

وتحفظ مستشفى مطروح العام على جثمان الطفلة بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة وذلك لكشف ملابسات الحادث ومعرفة أسباب انتحار الطفلة.

" حبة الغلة السامة"

يشار إلى أن انتشرت في الفترة الأخيرة حوادث انتحار عدة، عن طريق تناول المنتحر حبة فوسفيد الألومنيوم والمعروفة " بحبة الغلة السامة" والتي تستخدم لحفظ الحبوب الزراعية بالصوامع.

دعم الدولة للصحة النفسية

‎وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم. ‎كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. ‎

تحذيرالأزهر الشريف من الانتحار

يشار أن الأزهر الشريف حذر في وقت سابق من الانتحار، موضحا في منشور "مهما تراكمَت الشدائد على نفسك، وتراكمت الظلماءُ في طرقك، وشعرت بضيقٍ شديدٍ، وأحسست بأن اليأس تملكك ويأكل بقايا الأمل في روحك؛ أَبشر بفرج الله إليك" ،مضيفا: "احذر من اليأس، فاليأس والقنوط استصغارٌ لسعة رحمة الله عز وجل ومغفرته، وذلك ذنب عظيم، وتضييق لفضاء جوده".