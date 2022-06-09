انت الان تتابع تفاصيل خبر المشدد 15 سنة للشيخ محمود شعبان لالتحاقه بـ الجيش الحر حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 02:47 مساءً - محمد السيد - /703177/المشدد-15-سنة-للشيخ-محمود-شعبان-لالتحاقه-بـ-الجيش-الحر

عاقبت الدائرة الثانية إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، محمود شعبان، بالسجن المشدد 15 سنة في اتهامه بالالتحاق بتنظيم "الجيش الحر"،

صدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين محمد عمار ومحمد فريد، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

جماعة الجيش الحر

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 1730 لسنة 2022 جنايات الزيتون، أنه في غضون الفترة من مارس من عام 2013، حال كونه مصري الجنسية، التحق بجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد، وهى جماعة الجيش الحر بدولة سوريا تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكرى وسائل لتحقيق أغراضها.

المشدد ١٥ سنة لـ ١٨ وبراءة ٥ في فض اعتصام النهضة

قضت الدائرة الثانية، بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، بمعاقبة ١٨ متهما في إعادة إجراءات محاكمتهم بالسجن المشدد ١٥ عام، وبراءة ٥ متهمين أخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "فض اعتصام النهضة".

إحالة المتهمين

كانت نيابة الجنايات أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة التجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.

التجمهر والعنف

وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم تفيد تدبيرهم تجمهرا هدفه تكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.

مهاجمة السكان

كما جاء بأمر الإحالة: المتهمون ألفوا وتولوا قيادة عصابة هاجمت طائفة من السكان قاطنى ومرتادى محيط ميدان النهضة وقاومت رجال السلطة العامة القائمين على إبلاغهم أمر وجوب تفرق تجمهرهم نفاذا للأمر القضائى الصادر من النيابة العامة بتاريخ 31 يوليو 2013 بتكليف الشرطة باتخاذ اللازم قانونا نحو ضبط الجرائم التى وقعت بمحيط دوائر ميادين ورابعة العدوية والنهضة.

استئناف ابنة الفنان رشوان توفيق على حكم رفض دعوتها ضد والدها

قررت الدائرة الرابعة استئناف عالي بمحكمة جنوب القاهرة، المنعقدة بدار القضاء العالي، اليوم الخميس، تأجيل جلسة استئناف ابنة الفنان رشوان توفيق على الحكم في الدعوى الأولى، بعد رفضها والتي تطالب فيها بإلغاء التوكيلين الصادرين منها لوالدها، وإلزام ابنة الفنان بدفع المصاريف، وقبول الدعوى الفرعية شكلا وفي الموضوع إلزام المدعي برد مبلغ 894 ألف جنيه، لجلسة 1 أكتوبر لإعادة إعلان زوجها وابنها.

وكانت أية رشوان توفيق، ابنة الفنان القدير رشوان توفيق، تقدمت باستئناف على أحكام صدرت فى الدعاوى الثلاثة التى رفعتها ضد والدها وقضت المحكمة فيهم برفض اثنين والثلاثة بالزامها بدفع مبلغ ٨٩٩ ألف جنيه له.