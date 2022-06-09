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القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 02:47 مساءً - محمد السيد - /703175/أحمد-مرتضى-ندرس-مشاركة-يد-الزمالك-في-البطولة-العربية

أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف على فرق ألعاب الصالات أن إدارة النادي تدرس مشاركة الفريق الأول لكرة اليد بالنادي في النسخة المقبلة للبطولة العربية للأندية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف عضو المجلس أن التفكير في المشاركة جاء بعد استحداث خوض بطل النسخة المقبلة من البطولة العربية كأس العالم للأندية السوبر جلوب، وفقا للبيان الصادر من الاتحاد العربي.

واختتم المشرف على ألعاب الصالات بالزمالك تصريحاته بأن إدارة النادي ستناقش الملف لاتخاذ القرار الأنسب وبما يعود بالنفع على الفريق.

مواعيد مباريات الزمالك

الجولة الـ20 الأهلي والزمالك يوم 19 يونيو القادم باستاد السلام.

الجولة الـ21 الزمالك والإسماعيلي يوم السبت 28 مايو باستاد القاهرة في التاسعة مساء.

الجولة الـ22 البنك الأهلي والزمالك يوم الأربعاء 22 يونيو باستاد المقاولون العرب في السابعة مساء.

الجولة الـ23 الزمالك وسيراميكا كليوباترا يوم الثلاثاء 28 يونيو باستاد القاهرة في التاسعة والنصف مساء.

نتيجة مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي

فاز نادي الزمالك على فريق الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف، على ستاد القاهرة ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان الإسماعيلي قد نجح فريق نادي الإسماعيلي من إدراك التعادل في شباك نادي الزمالك عن طريق باهر المحمدي في الدقيقة 61 من ركلة جزاء احتسبها الحكم إبراهيم نور الدين على مدافع الفريق الأبيض محمود علاء.

وبعده بدقيقة واحدة، أحرز البديل عمر السعيد هدف التقدم لصالح نادي الزمالك، عن طريق عرضية من اللاعب أحمد سيد زيزو، في الدقيقة 63، لتصبح النتيجة 1-2 للزمالك.

وكان قد أنهى نادي الزمالك الشوط الأول من مباراته أمام فريق الإسماعيلي بتقدمه بهدف مقابل لا شيئ، في المباراة التي تقام على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقدم نادي الزمالك على الإسماعيلي بهدف مقابل لا شيئ عن طريق اللاعب أشرف بن شرقي في الدقيقة 41 من عمر المباراة، التي تقام الآن على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.