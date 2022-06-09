النائب محمد عبد العزيز يلتقي رئيس حي شرق شبرا الخيمة لبحث منظومة النظافة وخطة الحي..صور

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القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 02:47 مساءً - محمد السيد - /703173/النائب-محمد-عبد-العزيز-يلتقي-رئيس-حي-شرق-شبرا-الخيمة-لبحث-منظومة-النظافة-وخطة-الحيصور

التقى النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عضو لجنة العفو الرئاسي، اللواء خالد فوزي رئيس حي شرق شبرا الخيمة، ولذلك للنقاش في تكثيف الجهود من أجل حل مشكلة القمامة وخطة الحي في المرحلة القادمة.

دوت الخليج

النائب محمد عبد العزيز يلتقي رئيس حي شرق شبرا الخيمة لبحث منظومة النظافة وخطة الحي

وأكد النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب، استمرار متابعته للخطوات المتخذة من أجل حل مشاكل المواطنين واستمرار التعاون مع كافة الجهات التتفيذية في ذلك، على أن يتم متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية بحي شرق شبرا الخيمة وما تتضمنه من مشروعات رصف طرق وتركيب بلاط الانتر لوك في مناطق مختلفة بالحي.

هذا ويواصل موقع دوت الخليج برئاسة تحرير الكاتب الصحفى عمرو الديب لقاءاته برموز العمل البرلمانى والسياسى بمشاركة النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعضو لجنة العفو الرئاسى.

يأتى ذلك مساء اليوم، حيث تدور المناقشات حول أخر جهود لجنة العفو الرئاسى فى مصر وطرح التساؤلات الخاصة بأعداد ملف سجناء الرأى وآلية تعامل اللجنة مع طلبات العفو الجنائى وموعد قائمة الغارمين والغارمات.

كما تدور التساؤلات عن عن رؤية لجنة العفو الرئاسى للحوار الوطنى وكيف ترى أهم محاوره وضوابط نجاحه؟ كيف تخدم جهود لجنة العفوف الرئاسى ملف حقوق الإنسان فى مصر؟ وماذا عن زيارة حقوق إنسان النواب للبرلمان الأوروبى مؤخرا؟