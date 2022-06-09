انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد نجاح "بلالين".. محمد رمضان يكشف برومو أغنيته الجديدة "تنطيط" حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 02:47 مساءً - محمد السيد - /703170/بعد-نجاح-بلالين-محمد-رمضان-يكشف-برومو-أغنيته-الجديدة-تنطيط

دوت الخليج ينشر برومو أغنية محمد رمضان الجديدة “تنطيط”

أغنية محمد رمضان الجديدة

شارك الفنان محمد رمضان متابعيه وجمهوره بنشره مقطع فيديو تيزر أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "تنطيط" والمقرر أن يطرحها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وسيطرح محمد رمضان أغنيته الجديدة “تنطيط” عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب خلال الأيام المقبلة، ونشر البرومو التشويقي للفيديو كليب الخاص بالأغنية عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلق على الفيديو قائلًا: “تنطيط.. قريبًا”، ويقول في الأغنية: “لا أنا بس كنت سايبكم تاخدوا نفسكوا .. كنت بجيب حاجة وجيت”، وتفاعل معه الجمهور والمتابعين من خلال خاصية التعليقات التي جاءت متحمسة للأغنية الجديدة.

محمد رمضان أغنية تنطيط

يشار أن أغنية تنطيط للفنان محمد رمضان من كلمات وألحان فريق الباور العالي، ومن توزيع ديزل، وميكس وماستر أسامة طارق، والفيديو كليب الخاص بالأغنية من تنفيذ شو ميديا برودكشن ويرأسها محمود الشيخ، وإشراف عام محمود رمضان، ومدير مالي لـ MR1 عبد الغني شوشة، والإخراج لـ بثينة.

وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنان محمد رمضان هي أغنية "بلالين" التي طرحها قبل أسبوعين تقريبًا عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحققت نجاحا جماهيريا كبيرا.

ويواصل الفنان محمد رمضان خلال الأيام الجارية تحضيراته لفيلمه السينمائي الجديد الذي يحمل اسم "نمبر وان" ومن إخراج ياسر سامي.

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ويذكر أن الفنان محمد رمضان كان قد أثارت ضجة خلال الساعات الماضية بعد نشره مقطع فيديو لـ طفل وهو منهار من البكاء عند رؤيته له ليسأله الفنان عن سبب البكاء ليرد عليه الطفل قائلا: «مفيش.. بحبك»، ووقتها كان رد فعل الفنان محمد رمضان هو قوله: «تعالى هات بوسة وهات حضن».

وكان الفنان محمد رمضان نافس ضمن الموسم الرمضاني الماضي لعام 2022 من خلال مسلسل المشوار الذي شارك به الفنانة دينا الشربيني وحقق نجاحا كبيرًا.