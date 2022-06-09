انت الان تتابع تفاصيل خبر صاحب مقهى والعمال.. تفاصيل مشاجرة موظفى حى المنتزه بالعصافرة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 02:47 مساءً - محمد السيد - /703169/صاحب-مقهى-والعمال-تفاصيل-مشاجرة-موظفى-حى-المنتزه-بالعصافرة

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي، يكشف عن مشاجر بمنطقة العصافرة بحري بالإسكندرية، وتبين أنها حدث خلال حملة لإزالة التعديات بالطريق العام من قبل حى ثان المنتزة.

دوت الخليج يرصد قيام الأجهزة الأمنية بفحص الفيديو

وبفحص الفيديو تبين أنه بتاريخ 8 الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان المنتزة بوجود مشاجرة بالمنطقة المشار إليها بالإنتقال والفحص تبين أنه أثناء قيام الأجهزة المعنية "حى ثان المنتزة" بعمل حملة فورية لإزالة التعديات بالطريق العام "دون إخطار الأجهزة الأمنية" أمام إحدى المقاهى الكائنة بمحل البلاغ بدائرة القسم حدثت مشادة كلامية بين كلٍ من (صاحب المقهى و3 عمال بالمقهى) و(عمال الحى المشاركين بالحملة المشار إليها) حيث قام على إثرها سالفى الذكر (صاحب وعمال المقهى) بالتعدى بالضرب عليهم، لإعتراضهم على تنفيذ إزالة التعديات مما أدى إلى حدوث إصابة 3 من عاملين بالحى "بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم" .

ضبط المتهمين

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط سالفى الذكر (صاحب وعمال المقهى) ، وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

580 حكم .. سقوط هارب من 80 سنة حبس

سقط صاحب شركة في قبضة رجال الشرطة بالقاهرة، مطلوب التنفيذ عليه في 580 حكم قضائي، وغرامات بلغت أكثر من 805 ملايين جنيه بمنطقة المقطم.

دوت الخليج

فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المقطم من ضبط صاحب شركة للإستثمار العقارى- مقيم بدائرة القسم مطلوب التنفيذ عليه فى عدد 79 حكم بإجمالى حبس 80 سنة و6شهور وعدد 501 حكم بالغرامة بلغت (8,522,000 جنيه) فى قضايا "شيكات، سرقة تيار كهربائى، مبانى" وذلك حال تردده على المنطقة سكنه.

مواجهة المتهم

بمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها تم إتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط المحكوم عليهم الهاربين والمطلوب ضبطهم للتنفيذ عليهم فى قضايا.

ضبط شخص اطلق الرصاص علي أخر بسبب خلافات مالية بدار السلام

نجح رجال مباحث القاهرة في ضبط شخص قام بإطلاق عيار ناري تجاه أخر وإصابته لخلافات مالية فيما بينهما بمنطقة دار السلام، ويرصد دوت الخليج تلك الواقعة.

التحريات

وكشفت التحريات الامنية باستقبال إحدى المستشفيات لشخص مصاب بطلق ناري مقيم بمنطقة مصر القديمة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث وتبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب وأخر مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام، مسجل جنائي، وبسبب خلافات مالية بينهما، وتطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها المتهم على المصاب بإستخدام سلاح ناري طبنجة، كانت بحوزته وإصابته.

ضبط المتهم واعترافه

وعلى الفور تم ضبط المتهم وبحوزته طبنجة وعدد 2 خزينة وعدد من الطلقات النارية لذات العيار، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، بإستخدام السلاح المضبوط بحوزته تم إتخاذ الإجراءات القانونية.