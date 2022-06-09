انت الان تتابع تفاصيل خبر والد الطالبة الثالثة بالإعدادية فى الغربية:كانت بتذاكر ساعتين في اليوم..فيديو حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 02:47 مساءً - محمد السيد - /703164/والد-الطالبة-الثالثة-بالإعدادية-فى-الغربيةكانت-بتذاكر-ساعتين-في-اليومفيديو

عبر والد مريم محمد عبد الحميد عبد العاطى، الطالبة بمدرسة مدينة العمال التابعة لإدارة شرق التعليمية بالمحلة الكبرى، عن سعادته لحصول نجلته على المركز الثالث على مستوى محافظة الغربية.

وألتقى موقع دوت الخليج بأسرة الطالبة لمعرفة تفاصيل استقبالهم للخبر السعيد.

والد الطالبة: بكيت من الفرحة

وقال محمد والد الطالبة، إنه فخور بتفوق نجلته، وحصولها على المركز الثالث على مستوى محافظة الغربية، في الشهادة الإعدادية، لافتا أن شقيقته علمت بالخبر عن طريق الأنترنت واتصلت بهم على الهاتف، حينها سجد شكر لله وأحتضنها ثم بكى من الفرحة، مشيرا أنها كانت لا تتوقع هذه النتيجة، ولكنها حرصت على تلقى الدروس والمذاكرة بإخلاص.

وأشار والد الطالبة مريم، إلى تفوقها طوال سنوات الدراسة وحصولها على شهادات تكريم من مدرسيها، حتى بعد عودتهم من السعودية، منذ ٣ سنوات حيث أنهم واجهوا صعوبة فى بداية الأمر لكى تعتاد نجلته على اختلاف المناهج لكنها أصرت بمساعدة والدتها على التفوق والحصول دائما على الدرجات النهائية.

"أنا شغال مدرس لغة عربية ومريم بتاخد درس عن غيري"

وأوضح أنه يعمل مدرس لغة عربية، ونصحه صديق له بأن " مريم تأخذ درس عند مدرس أخر" ، وأنه عمل بنصيحته حتى لا تخجل منه، مؤكدا أنها كانت تذاكر مدة ساعتين فى اليوم بتركيز شديد، فضلا عن تنظيمها الجيد لوقتها.

وأختتم حديثه أن نجلته موهوبة في الرسم وفنانة ولكنها تفضل أن يظل الرسم هواية، وهدفها التفوق فى المرحلة الثانوية، لتلتحق بكلية الصيدلة .