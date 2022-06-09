فريدة الشوباشي: الرئيس السيسي استلم مصر«خرابة» وما تم فى 8 سنوات يحتاج لـ 80 سنة..فيديو

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القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 02:47 مساءً - محمد السيد - /703163/فريدة-الشوباشي-الرئيس-السيسي-استلم-مصرخرابة-وما-تم-فى-8-سنوات-يحتاج-لـ-80-سنةفيديو

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حقق تطلعات المصريين وأمانيهم فى توليه منصب رئاسة الجمهورية، من خلال ما تم تحقيقة على مدار 8 سنوات من الانجازات التي شهدت طفرة تنموية شاملة كافة القطاعات والمستويات، مستشهدة بكلمته ” ان الارداة المصرية لن تعلو عليها إرادة أخري.

دوت الخليج

فريدة الشوباشي: الرئيس السيسي استلم مصر«خرابة» وما تم فى 8 سنوات يحتاج لـ 80 سنة

وقالت الشوباشي خلال لقائها فى برنامج طعم البيوت، المذاع على القناة الثانية المصرية، أن الرئيس السيسي نجح فى اعادة مكانة مصر ومكانتها فى المنطقة العربية والعالم، مشيدة باطلاقه للمشروع القومي حياة كريمة، الذي يستهدف تحسين حياة ما يقرب من 60 مليون مواطن مصري فى الريف، مضيفة “ما تم انجازه وتحقيقه على مدار 8 سنوات يحتاج لـ 80 سنة والسيسي استلم مصر خرابه، زي البيت من غير سقف وحيطان”.

الأزمة الروسية الأوكرانية

وتابعت النائبة فريدة الشوباشي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى الصناعة اهتمام بالغ مضيفة” لو مفيش صناعة مفيش بلد”، مشيرة إلى ما تم تحقيقة فى المجال الزراعي من خلال زيادة البقعة الزراعية وانشاء مشروعات قومية زراعية، ساعدت الدولة فى التصدي للتبعات الاقتصادية للأزمات العالمية بداية من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، أو اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية التي ألقت بظلالها على العالم.

وطالبت الشوباشي، المواطنين بضرورة مساعدة الدولة فى ايقاف زيادة التعداد السكاني العشوائي والفوضوي، الذي أصبح يلتهم ثمار التنمية، والخدمات التي تعود على المواطن بالنفع.