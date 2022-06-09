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القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 02:47 مساءً - محمد السيد - /703162/غرق-شاب-ونجل-شقيه-في بئر-شبكة-ري-أرض-زراعية-ببني-سويف

لقي شاب ونجل شقيقه مصرعهما غرقًا بمحافظة بني سويف، اليوم الخميس، إثر سقوطهما في بئر شبكة ري أرض زراعية بعزبة المنصورة التابعة لقرية الحمام بمركز ناصر شمال المحافظة، وتم إنتشال جثتيهما إلى مستشفى ناصر العام.

دوت الخليج

وتلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بغرق شخصين في بئر شبكة ري أرض زراعية بعزبة المنصورة التابعة لقرية الحمام بدائرة مركز شرطة ناصر.

وبالإنتقال والفحص، تبين أن المتوفيان هما: أحمد محمد حامد، 28 عامًا، فلاح، ونجل شقيقه محمود ناصر محمد حامد، 13 عامًا، يقيمان قرية كوم أبوخلاد، بمركز ناصر، وتبين أنهما سقطا في بئر شبكة ري أرض زراعية بعزبة المنصورة التابعة لقرية الحمام، ما أدى لوفاتهما.

النيابة العامة

وعلى الفور تم استدعاء قوات الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف، التي أنتقلت إلى موقع البلاغ، حيث تم إنتشال جثتي المتوفيين من مياه البئر، ونقلتهما سيارات الإسعاف إلى مستشفى ناصر العام، وتم إيداعهما مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة.

استتدعاء مفتش الصحة لمعاينة الحثتين

وجرى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بشأن الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة ببني سويف، التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها، واستدعاء مفتش الصحة لمعاينة الجثتين.