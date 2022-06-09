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القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 02:47 مساءً - محمد السيد - /703161/بولندا-تعلن-شراء-250-دبابة-أميركية-وتخطط-لشراء-300-أخرى-من-كوريا-الجنوبية

صرح الرئيس البولندي ،اندريه داود فى مقابلة مع صحيفة بيلد الألمانية بقيام بولندا بتوقيع عقدا مع الولايات المتحدة الامريكية لشراء 250 دبابة كما تتفاوض الحكومة البولندية مع كوريا الجنوبية من أجل شراء 300 دبابة من الطراز الخفيف

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ووفق ما نشر في الصحيفة الألمانية فقال :" نحن نتفاوض على دبابات جديدة، ولقد تم توقيع عقد مع الولايات المتحدة لشراء 250 دبابة جديدة واشار إلى أن وزير الدفاع البولندي في زيارة إلى كوريا الجنوبية من أجل مناقشة شراءحوالى 300 دبابات من كوريا الجنوبية، مؤكدا داود انهم يرغبون فى تجهيز جيش بولندي بدبابات حديثة.

وأضاف داود أن الأمر قد يستغرق عدة سنوات من أجل تسليم المعدات قائلا :" انه كان لدينا اليوم عدد معين من الدبابات الالمانية القديمة لتعزيز أمننا فى المستقبل فسنكون ممتنين لهذا الأمر".

ألمانيا تتعهد لبولندا بتسليم دبابات "ليوبارد"

وأشار الرئيس البولندي أن ألمانيا تعهدت لبولندا بتوريد دبابات "ليوبارد" وفي سياق متصل نفي داود بشأن المعلومات التي تدور حول استلام بولندا أحدث الدبابات “ليوبارد” قائلا :" يمكن بولندا استلام دبابات قديمة وتحديثها فى المستقبل عن طريق الاستعانة بالصناعة الألمانية”.

و فى وقت سابق كان رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيتسكي قد أعلن أن بولندا ستستلم الملايين من اليورو من الاتحاد الأوروبي وذلك كتعويض عن تسليم بولندا أسلحة دفاعية أوكرانيا.

ويذكر ان الحكومة البولندية خلال العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا قامت بتسليم إلى اوكرانيا بمعدات وذخائر مثل الدبابات، ومدافع الهاوترز ذاتية الدفع، ومدافع الهاون والذخيرة، وطائرات مسيرة بالأضافة قطع غيار لطائرات مقاتلة.