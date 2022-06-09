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القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 02:47 مساءً - محمد السيد - /703158/تحرير-محاضر-لمخالفات-تموينية-في-حملة-لحماية-المستهلك-ببنى-سويف-وغلق-أكاديمية

أشرف اللواء سامى علام السكرتير العام المساعد لمحافظة بنى سويف، على حملة مكبرة ببندر بني سويف، بحضور نادي مرداشي نائب رئيس المدينة، و أحمد دهشان مدير فرع جهاز حماية المستهلك، ومسؤولي من قطاعات الصحة، الطب البيطري والرقابة التموينية بمديرية التموين والبيئة والإشغالات بالوحدة المحلية ومباحث التموين.

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أسفرت الحملة عن غلق وتشميع عدد 2 مركز تدريب “أكاديمية” لمزاولة تدريب الطلاب على المهن المختلفة (تمريض ومحاسبة ... وغيرها) بدون ترخيص من الجهات المختصة، وعدم إصدار فواتير، وعدم الإعلان عن أسعار الخدمات.

تحرير محاضر لمخالفات تموينية

كما تم تحرير عدد من المحاضر لمخالفات تموينية، والتي شملت : تحرير محضرين للذبح خارج المجازر الحكومية، ومحضرين لعدم الإعلان الأسعار وعدم إصدار فواتير، و3 محاضر لتدني مستوى النظافة وعدم توافر الاشتراطات الصحية وعدم حمل شهادة صحية، وتحرير محضر غلق لإحدى الحضانات "بدون ترخيص"، وقد تم التحفظ على المضبوطات وإحالة المحاضر لجهات التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

غرق شابين بعد سقوطهم في بئر شبكة ري أرض زراعية ببني سويف

وفي سياق أخر لقي شاب ونجل شقيقه مصرعهما غرقًا بمحافظة بني سويف، اليوم الخميس، إثر سقوطهما في بئر شبكة ري أرض زراعية بعزبة المنصورة التابعة لقرية الحمام بمركز ناصر شمال المحافظة، وتم إنتشال جثتيهما إلى مستشفى ناصر العام.

وتلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بغرق شخصين في بئر شبكة ري أرض زراعية بعزبة المنصورة التابعة لقرية الحمام بدائرة مركز شرطة ناصر.

وبالإنتقال والفحص، تبين أن المتوفيان هما: أحمد محمد حامد، 28 عامًا، فلاح، ونجل شقيقه محمود ناصر محمد حامد، 13 عامًا، يقيمان قرية كوم ابوخلاد، بمركز ناصر، وتبين أنهما سقطا في بئر شبكة ري أرض زراعية بعزبة المنصورة التابعة لقرية الحمام، ما أدى لوفاتهما.

النيابة العامة

وعلى الفور تم استدعاء قوات الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف، التي أنتقلت إلى موقع البلاغ، حيث تم إنتشال جثتي المتوفيين من مياه البئر، ونقلتهما سيارات الإسعاف إلى مستشفى ناصر العام، وتم إيداعهما مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة.

وجرى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بشأن الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة ببني سويف، التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وإستدعاء مفتش الصحة لمعاينة الجثتين.