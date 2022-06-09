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القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 02:47 مساءً - محمد السيد - /703172/رابط-الاستعلام-عن-مخالفات-المرور-2022-برقم-اللوحة-فقط

الاستعلام عن مخالفات المرور 2022، من أكثر ما يبحث عنه المواطنون وأصحاب السيارات والمركبات، لمعرفة ما إذا كان هناك مخالفات مرورية يجب سدادها أم لا؛ تجنبًا لسحب الرخصة أو الغرامات المالية الكبيرة، لذلك يكثر البحث عن كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور وطرق السداد، كذلك البحث عن رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية وخطوات الاستعلام برقم اللوحة 2022.

وينشر موقع دوت الخليج لقرائه، طرق الاستعلام عن مخالفات المرور 2022، ورابط الاستعلام عن مخالفات المرور بالإضافة لكيفية السداد.

الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 برقم اللوحة

أتاح موقع النيابة العامة، خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور لرخص المركبات ورخص القيادة؛ في إطار حرص وزراة الداخلية التهسل على المواطنين بدلًا من الذهاب إلى المصالح الحكومة والانتظار في الطوابير لساعات طويلة، كذلك كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا ومنع انتشاره.

مخالفات المرور 2022 برقم اللوحة

وأوضحت النيابة العامة أنه يمكن لأصحاب المركبات والسيارات، الراغبين في الاستعلام عن مخالفات المرور الخاصة بهم بدلًا من الذهاب إلى المصالح الحكومة، الدخول على رابط النيابة العامة والاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة فقط 2022، حيث توفر النيابة العامة عبر موقعها الرسمي عدة خدمات للمواطنين، منها خدمات المرور مثل (الاستعلام عن مخالفات المرور واستخراج الرخص وبدل التالف ورخص المركباتـ والتظلمات والتصالح الفوري»، كذلك العديد من الخدمات الأخرى الخاصة بوثائق الأحوال الشخصية ونيابات الأسرة، ويمكن الوصول إليه من هـــنــــا.

خطوات الاستعلام عن مخالفات 2022 في مصر

وفرت النيابة العامة رابط لاستعلام عن مخالفات المرور 2022، لأصحاب المركبات والسيارات ممن يرغبون في سداد قيمة المخالفات، حيث يمكنهم الدخول إلى الموقع لمعرفة مخالفات المرور الخاصة بهم، عن طريق اتباع الخطوات التالية:

1- الذهاب إلى الموقع الرسمي للنيابة العامة من هـــنـــا. 2- اختيار خدمات نيابات المرور . 3- ستظهر عدة اختيارات منها: «الاستعلامات - التصالح الفوري - الدفع - التظلمات». 4- اختيار خدمة الاستعلامات والضغط على استمرار. 5- سيظهر اختياران هما: «مخالفات رخص المركبات - مخالفات رخص القيادة». 6- اختيار مخالفات رخص المركبات والضغط على استمرار. 7- ستظهر اختيارات «حروف وأرقام» و«أرقام فقط» والتي تخص لوحة السيارة، ثم إدخال رقم الرخصة. 8- اختيار إجمالي المخالفات والانتظار لحين التحميل ومعرفة مجموع المخالفات الصادرة.