وزيرة خارجية تنزانيا: تفهم تنزاني للشواغل المصرية في قضية سد النهضة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 02:27 مساءً - أكد وزير الخارجية سامح شكرى أن وزيرة خارجية تنزانيا تحمل رسالة من الرئيس التنزانى للرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أنه جرت مباحثات مصرية تنزانية لعقد اللجنة المشتركة بين البلدين حيث تم التباحث حول المشروعات التي تم التوافق حولها خلال زيارة الرئيس التنزاني للقاهرة العام الماضي وضرورة تفعيلها بين البلدين.

أوضح وزير الخارجية في مؤتمر صحفي مشترك أنه تم التباحث حول التعاون بين مصر وتنزانيا خلال الفترة المقبلة في ضوء المشروعات المشتركة بين البلدين وخاصة سد جوليوس الذي تتولى شركات مصرية تدشينه.

أشار وزير الخارجية إلى انه خلال المباحثات تم التشاور حول عدد من الملفات الخاصة بالتعاون على المستوى الافريقي او الثنائي، موضحا أن التعاون بين البلدين مستمر وسيتم التطرق لعدد من القضايا الاقليمية سواء الاوضاع في فلسطين او ليبيا او سوريا، واهمية تحقيق الاستقرار في منطقة الساحل والصحراء وهناك رؤية مشتركة بالخصوص للحفاظ على الامن والاستقرار والحفاظ على المؤسسات الوطنية للدول.

لفت وزير الخارجية إلى أنه تم التطرق لملف سد النهضة وهناك تفهم من تنزانيا لاهمية هذه القضية للشعب المصري، موضحا ان التنسيق يجري بين مصر وتنزانيا خلال الفترة المقبلة.