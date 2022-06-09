القبض على المتهمين بالتعدي على موظفين حى المنتزه عقب إزالة اشغالات بالطريق العام

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 02:27 مساءً - كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى تضمن وجود مشاجرة بمنطقة العصافرة بحرى بالإسكندرية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 8 الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان المنتزة بوجود مشاجرة بالمنطقة المشار إليها.. بالإنتقال والفحص تبين أنه أثناء قيام الأجهزة المعنية "حى ثان المنتزة" بعمل حملة فورية لإزالة التعديات بالطريق العام "دون إخطار الأجهزة الأمنية" أمام إحدى المقاهى الكائنة بمحل البلاغ بدائرة القسم حدثت مشادة كلامية بين كلٍ من (صاحب المقهى و3 عمال بالمقهى) و(عمال الحى المشاركين بالحملة المشار إليها).. حيث قام على إثرها سالفى الذكر (صاحب وعمال المقهى) بالتعدى بالضرب عليهم، لإعتراضهم على تنفيذ إزالة التعديات مما أدى إلى حدوث إصابة 3 من عاملين بالحى "بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم" .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط سالفى الذكر (صاحب وعمال المقهى) ، وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة،تم إتخاذ الإجراءات القانونية.