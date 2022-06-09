التحالف الوطنى يواصل تسيير القوافل الطبية الشاملة ضمن خطة «وصل الخير 2»

جدة - نرمين السيد - أطلق التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، عددا من القوافل الطبية الموسعة والتى وصلت إلى محافظات الدلتا وكذلك المحافظات الحدودية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.





سيرت مؤسسة مصر الخير عضو التحالف الوطنى، قافلة طبية موسعة فى محافظة جنوب سيناء، واستهدفت القافلة بالأساس المواطنين من ذوى الهمم فى مدينتى الطور ونويبع، ونجحت القافلة فى تقديم الخدمات العلاجية لعدد 1550 مواطن فى جميع التخصصات وتقديم العلاج اللازم.

كما تم تقديم المساعدات الخاصة بذوى الإعاقات الحركية والسمعية وذلك من خلال تقديم المقاعد المتحركة بمختلف أنواعها، والأطراف الصناعية المتنوعة، وكذلك سماعات الأذن والنظارات الطبية، علاوة على تقديم علاج شامل مجانى لكافة الحالات مع إجراء التحاليل والفحوصات اللازمة بالمجان.

واستكمالًا لهذة الجهود قامت جمعية الدكتور مصطفى محمود بتسيير قافلة طبية أخرى إلى محافظة الغربية تحتوى على 9 تخصصات طبية متنوعة تشمل (باطنة - جلدية- انف و اذن - جراحة - عظام - مخ واعصاب -اطفال - رمد -مسالك بولية) حيث قام بمناظرة المواطنين فريق طبى متخصص على أعلى مستوى من التأهيل بالإضافة إلى سيارات طبية مجهزة، ونجحت القافلة فى تقديم خدمات الكشف الطبى لأكثر من 700 حالة من مختلف الأعمار، وإجراء الفحوصات اللازمة ما بين رسم قلب وتحاليل وفحص بالموجات الصوتية.

وفور تشخيص الحالات يتم صرف كافة العلاجات المطلوبة بالمجان، كذلك تحويل الحالات التى تحتاج الى تدخل جراحى إلى مستشفيات متخصصة لإجراء العمليات الجراحية بالمجان وبدون أى تكلفة على الأهالى، هذا بالإضافة إلى إعداد ملف طبى لكل حالة يحتوى على التاريخ المرضى للحالة والتشخيص وخطة العلاج المقررة، وذلك تسهيلًا لمتابعة هذة الحالات فى المستقبل ودعمها بكافة أشكال الرعاية اللازمة ضمن خطة الحماية الاجتماعية الشاملة.

وتأتى القوافل الطبية الشاملة كأحد أهم الانشطة الاساسية داخل محور الرعاية الصحية والذى يعد المحور الثانى من محاور خطة الحماية الاجتماعية للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.

وجدير بالذكر أن التحالف يضم فى عضويته مؤسسات رائدة فى مجال الرعاية الصحية والبحث العلمى ودعم المرضى وهى (مؤسسة مجدى يعقوب لأمراض وأبحاث القلب - المعهد القومى للأورام - مستشفيات جامعة القاهرة - مستشفى بهية - مستشفى شفا الأورمان - جمعية مصطفى محمود - مستشفى الناس - مستشفى اهل مصر - مستشفى الكبد المصرى - مؤسسة راعى مصر - مؤسسة مصر الخير).

يُذكر أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى كان قد انطلق فى 13 مارس 2022، وذلك بمشاركة كبرى مؤسسات العمل الأهلى والتنموى فى مصر، حيث يضم 24 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانًا خدميًا وتنمويًا، منها الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذى يضم فى عضويته 30 اتحادًا نوعيًا و27 اتحادًا إقليميًا، والتى تعمل فى مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية وتعليمية وعمرانية وغيرها.

ويضم التحالف الوطنى كلًا من الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومؤسسة حياة كريمة ومؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصرى ومؤسسة الجود الخيرية وجمعية الأورمان وبنك الطعام المصرى ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة مجدى يعقوب والمعهد القومى للأورام بكل فروعة والهيئة القبطية الإنجيلية ومؤسسة بهية ومؤسسة أهل مصر ومؤسسة صناع الحياة ومؤسسة راعى مصر وجمعية رسالة، وجمعية الباقيات الصالحات وجمعية رعاية مرضى الكبد ومستشفيات جامعة القاهرة، وكذلك مؤسسة العربى لتنمية المجتمع وجمعية الدكتور مصطفى محمود ومؤسسة صناع الخير ومؤسسة كير ومؤسسة عدالة ومساندة أبو العينين.