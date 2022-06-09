القائم بأعمال وزير الصحة يبحث سبل تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين

جدة - نرمين السيد - عقد وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، اجتماعا مع عدد من قيادات وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، لبحث تطوير الخدمات الطبية، ومناقشة التوسع فى توفير مصادر تمويل الخدمات المقدمة للمواطنين.





وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير بحث خلال الاجتماع إدخال خدمات جديدة فى الجراحات التى تقدمها مبادرة القضاء على قوائم انتظار الجراحات الحرجة والتدخلات العاجلة، وخاصة فى علاج أمراض القلب والقساطر القلبية. وأضاف عبدالغفار أن الوزير بحث خلال الاجتماع سبل توفير مصادر لتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، للعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، واستمرارية واستدامة الخدمة فى مواجهة الارتفاع العالمى فى أسعار المستلزمات الطبية. وقال إن الوزير وجه بالتوسع فى التعاون مع المجتمع المدنى، المنظمات والمؤسسات الأهلية، والمنشآت الطبية والمستشفيات التابعة لها، والاستعانة بالخدمات التى تقدمها لتقليل الضغط على المستشفيات العامة والحكومية، مع وضع ضوابط صارمة لجودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وتابع عبدالغفار أن الوزير شدد على مجانية الخدمات المقدمة من خلال مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، بالتزام المجالس الطبية المتخصصة بسرعة إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، وتيسير إجراءات تقديم الخدمات للمنتفعين بخدمات التأمين الصحى. حضر الاجتماع اللواء وائل الساعى مساعد وزير الصحة والسكان للشؤون المالية والإدارية، والدكتور محمد ضاحى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، والدكتور محمد زيدان رئيس المجالس الطبية، والدكتور محمود الشناوى مدير مبادرة القضاء على قوائم الانتظار.

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