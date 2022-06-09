«تاليس الفرنسية»: إطلاق «نايل سات 301» يعزز ريادة مصر فى الأقمار الصناعية

جدة - نرمين السيد - وقالت الشركة فى بيان اليوم الخميس إن القمر الصناعى نايل سات 301 والذى تم صناعته من خلال شركة تاليس ألينيا سبيس التابعة لشركة تاليس يعد مشروعا مشتركا بين تاليس بنسبة 67% وليوناردو الإيطالية بنسبة 33% للشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات.

وأضافت أن الإطلاق الذى تم مساء أمس الأربعاء بنجاح من منصة كيب كانافيرال بولاية فلوريدا الأمريكية على متن صاروخ سبيس إكس فالكون 9، بفضل تقنية Ku-band القوية، عند 7 درجات غربا عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأوضحت أن القمر الجديد سيتيح فتح خدمات جديدة فوق جنوب إفريقيا وحوض النيل، بالإضافة إلى أنه سيدعم مهمة الموجة Ka الحديثة ذات تقنية الأشعة المتعددة دخول نايل سات فى سوق اتصال النطاق العريض فى مصر.

ونوهت الشركة بأن تاليس ألينيا سبيس التابعة لها هى المسئول الرئيسى عن تصميم الأقمار الصناعية وإنتاجها واختبارها واختبارات القبول فى المدار، وستستفيد شركة الأقمار الصناعية المصرية نايل سات من مرافق التحكم فى الأقمار الصناعية الجديدة التى تم انشائها فى كل من القاهرة والإسكندرية والتى تعمل بالفعل على التحكم فى المدار الخاص بنايل سات 201.

وأشارت إلى أن القمر الصناعى نايل سات 301 يعتمد على منصة Spacebus 4000-B2 بحوالى 4 أطنان مترية عند الإطلاق وعمر تصميم يتجاوز 15 عاما.

وذكرت الشركة أن القمر الصناعى نايل سات 301 يعد ثانى قمر صناعى للاتصالات الثابتة بالنسبة إلى الأرض تم بناؤه بواسطة تاليس ألينيا سبيس بعد نايل سات 201 ورابع حمولة طورتها شركة تاليس ألينيا سبيس للشركة المصرية.

وقال الرئيس التنفيذى لشركة تاليس ألينيا سبيس هيرفى ديرى، إن شركته فخورة بالعمل مع الشركة المصرية للأقمار الصناعية وتعمل على مواصلة دعم نايل سات فى هذا النمو من خلال تقديم منتجات مخصصة للأقمار الصناعية بأداء متميز.

وأضاف أن إطلاق القمر الصناعى نايل سات 301 يثبت القدرة على توفير حلول مخصصة تلبى المتطلبات المحددة لكل مشغل، لتعزيز الاتصال العالمى وتقليل الفجوة الرقمية..مشيرا إلى أن مصر تعتبر من أكثر الدول تقدما من حيث تقنيات الفضاء فى إفريقيا والشرق الأوسط، وهو ما جعل تاليس تتواجد بها منذ عقود من أجل دعم القدرات فى مجالات النقل والفضاء والهوية الرقمية والأمن.

بدوره قال الرئيس التنفيذى لشركة تاليس فى مصر شريف بركات "إنه لشرف عظيم ومصدر فخر لنا جميعا أن نكون جزءا من هذا المشروع الاستراتيجى ونحن سعداء جدا بالإطلاق الناجح لقمر الاتصالات نايل سات 301".

وتقدم تاليس ألينيا سبيس حلولا اقتصادية للاتصالات السلكية واللاسلكية والملاحة ورصد الأرض والإدارة البيئية والاستكشاف والعلوم والبنية التحتية المدارية، وتعتمد الحكومات والقطاع الخاص على حد سواء على تاليس ألينيا سبيس لتصميم أنظمة تعتمد على الأقمار الصناعية من اجل توفير خدمات الاتصال فى أى وقت وفى أى مكان وتحديد المواقع ومراقبة كوكب الأرض وتعزيز إدارة موارده واستكشاف النظام الشمسى.

وسجلت تاليس ألينيا سبيس إيرادات مجمعة بنحو 2.15 مليار يورو فى عام 2021 ولديها حوالى 8900 موظف فى 10 دول مع 17 موقعا فى أوروبا ومصنعا فى الولايات المتحدة.