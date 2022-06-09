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القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 01:50 مساءً - محمد السيد - /703168/مسئول-المصري-بالسلوم-لتحيا-مصر-جاهزون-للأهلي--ونسعى-لمفاجئة-نادي-القرن

تحدث مسئول بنادي المصري بالسلوم، عن استعداد الفريق لمباراته المقبلة أمام النادي الأهلي، والتي تجمع بينهما في إطار دور ال 32 من بطولة كأس مصر من الموسم الحالي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأكد المشرف العام على الكرة بفريق المصري بالسلوم وائل علاء، على أن الفريق بدأ الاستعداد لمواجهة المارد الأحمر، الأحد الماضي بعدما خاض مباراة أخيرة له بالدوري يوم الخميس، وحصل اللاعبين على إجازة يومي الجمعة والسبت، ويتدرب في الوقت الحالي في ملعب الدفاع الجوي بالتجمع.

وأضاف مسئول الفريق الفيومي، في تصريحات خاصة للموقع، أن الفريق بقيادة أحمد عبد الرؤوف مدرب الفريق، مركز ومستعد بشدة لمواجهة نادي القرن، والفريق سيبدأ معسكره المغلق يوم السبت المقبل.

وعن عدم تواجد اللاعبين الدوليين في صفوف النادي الأهلي، قال:" اكيد طبعاً عدم تواجد لاعبي الاهلي الدوليين هيخفف الأعباء علينا وعلى اللاعبين، بس مننساش انهم هيبقي عندهم طموح لاثبات الذات واحقيتهم ف اللعب، بس إحنا عندنا طموح نعمل مباراه حلوه امام بطل القرن".

واختتم " نأمل في تحقيق مفاجأة والتغلب على النادي الأهلي، ولكن الأهم هو الظهور المُرضي والمشرف لأبناء محافظة مطروح والسلوم".

الجدير بالذكر أن حقق النادي الأهلي الفوز أمام إنبي ، في الوقت بدل الضائع، وذلك عن طريق علي معلول، في الدقيقة الرابعة والسابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع، وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري العام، لتصبح النتيجة 1-2 للأهلي.

وأحرز هدف إنبي مصطفى شلبي عن طريق ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 76، سجلها لاعب الفريق البترولي بكل نجاح لعد أن مرت الكرة من أعلى الحائط البشري للأهلي، لتسكن على يمين محمد الشناوي حارس الأهلي.

وشهد الشوط الأهلي سيطرة متبادلة بين الفريقين على مجريات الأمور، إلا أن الأهلي أهدر عدد من الفرص المحققة، ومنها الكرة التي أهدرها صلاح محسن بعد شبه انفراده بمرمى إنبي في الدقيقة 38.

وتعتبر هذه المباراة هي الخامسة للأهلي على التوالي يفشل فيها الفريق الأحمر في تحقيق الفوز بالدوري العام، حيث هُزم من المصري وتعادل مع كلا من: طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي.