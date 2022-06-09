تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. التحالف الوطني يستمر في تسيير القوافل الطبية الشاملة ضمن خطة الحماية الاجتماعية"وصل الخير ٢"

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القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 01:50 مساءً - محمد السيد - /703166/تنفيذا-لتوجيهات-الرئيس-السيسي--التحالف-الوطني-يستمر-في-تسيير-القوافل-الطبية-الشاملة-ضمن-خطة-الحماية-الاجتماعيةوصل-الخير-٢

تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، اطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عدد من القوافل الطبية الموسعة والتي وصلت الى محافظات الدلتا وكذلك المحافظات الحدودية، حيث قامت مؤسسة مصر الخير ؛عضو التحالف الوطني بتسيير قافلة طبية موسعة في محافظة جنوب سيناء، واستهدفت القافلة بالأساس المواطنين من ذوي الهمم في مدينتي الطور ونويبع، ونجحت القافلة في تقديم الخدمات العلاجية لعدد ١٥٥٠ مواطن في كافة التخصصات وتقديم العلاج اللازم .

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كما تم تقديم المساعدات الخاصة بذوي الإعاقات الحركية والسمعية وذلك من خلال تقديم المقاعد المتحركة بمختلف أنواعها، والأطراف الصناعية المتنوعة، وكذلك سماعات الأذن والنظارات الطبية، علاوة علي تقديم علاج شامل مجاني لكافة الحالات مع اجراء كافة التحاليل والفحوصات اللازمة بالمجان

واستكمالًا لهذة الجهود قامت جمعية الدكتور مصطفى محمود بتسيير قافلة طبية أخرى الى محافظة الغربية تحتوي على عدد ٩ تخصصات طبية متنوعة تشمل (باطنة - جلدية- انف و اذن - جراحة - عظام - مخ واعصاب -اطفال - رمد -مسالك بولية) حيث قام بمناظرة المواطنين فريق طبي متخصص على أعلى مستوى من التأهيل بالإضافة إلى سيارات طبية مجهزة، ونجحت القافلة في تقديم خدمات الكشف الطبي لأكثر من ٧٠٠ حالة من مختلف الأعمار، واجراء كافة الفحوصات اللازمة ما بين رسم قلب وتحاليل وفحص بالموجات الصوتية، وفور تشخيص الحالات يتم صرف كافة العلاجات المطلوبة بالمجان، كذلك تحويل الحالات التي تحتاج الى تدخل جراحي إلى مستشفيات متخصصة لاجراء العمليات الجراحية بالمجان وبدون اي تكلفة على الأهالي، هذا بالإضافة الى إعداد ملف طبي لكل حالة يحتوي على التاريخ المرضي للحالة والتشخيص وخطة العلاج المقررة، وذلك تسهيلًا لمتابعة هذة الحالات في المستقبل ودعمها بكافة أشكال الرعاية اللازمة ضمن خطة الحماية الاجتماعية الشاملة.

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي .. التحالف الوطني يستمر في تسيير القوافل الطبية الشاملة ضمن خطة الحماية الاجتماعية"وصل الخير ٢"

وتأتي القوافل الطبية الشاملة كأحد أهم الانشطة الاساسية داخل محور الرعاية الصحية والذي يعد المحور الثاني من محاور خطة الحماية الاجتماعية للتحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، وجدير بالذكر ان التحالف يضم في عضويته مؤسسات رائدة في مجال الرعاية الصحية والبحث العلمي ودعم المرضى وهي (مؤسسة مجدي يعقوب لامراض وابحاث القلب - المعهد القومي للاورام - مستشفيات جامعة القاهرة - مستشفى بهية - مستشفى شفا الاورمان - جمعية مصطفى محمود - مستشفى الناس - مستشفى اهل مصر - مستشفى الكبد المصري - مؤسسة راعي مصر - مؤسسة مصر الخير)

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي كان قد انطلق في 13 مارس 2022، وذلك بمشاركة كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر، حيث يضم 24 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانًا خدميًا وتنمويًا، منها الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحادًا نوعيًا و27 اتحادًا إقليميًا، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية وتعليمية وعمرانية وغيرها.

ويضم التحالف الوطني كلًا من الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومؤسسة حياة كريمة ومؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري ومؤسسة الجود الخيرية وجمعية الأورمان وبنك الطعام المصري ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة مجدي يعقوب والمعهد القومي للأورام بكل فروعة والهيئة القبطية الإنجيلية ومؤسسة بهية ومؤسسة أهل مصر ومؤسسة صناع الحياة ومؤسسة راعي مصر وجمعية رسالة، وجمعية الباقيات الصالحات وجمعية رعاية مرضى الكبد ومستشفيات جامعة القاهرة، وكذلك مؤسسة العربي لتنمية المجتمع وجمعية الدكتور مصطفى محمود ومؤسسة صناع الخير ومؤسسة كير ومؤسسة عدالة ومساندة أبو العينين.

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي

التحالف الوطني يستمر في تسيير القوافل الطبية الشاملة ضمن خطة الحماية الاجتماعية"وصل الخير ٢"