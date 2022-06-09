انت الان تتابع تفاصيل خبر المشدد ١٥ سنة لـ ١٨ وبراءة ٥ متهمين في فض اعتصام النهضة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 01:50 مساءً - محمد السيد - /703165/المشدد-١٥-سنة-لـ-١٨-وبراءة-٥-متهمين-في-فض-اعتصام-النهضة

قضت الدائرة الثانية، بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، بمعاقبة ١٨ متهما في إعادة إجراءات محاكمتهم بالسجن المشدد ١٥ عام، وبراءة ٥ متهمين أخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "فض اعتصام النهضة".

إحالة المتهمين

كانت نيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة التجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.

التجمهر والعنف

وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم تفيد تدبيرهم تجمهرا هدفه تكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.

مهاجمة السكان

كما جاء بأمر الإحالة: المتهمون ألفوا وتولوا قيادة عصابة هاجمت طائفة من السكان قاطنى ومرتادى محيط ميدان النهضة وقاومت رجال السلطة العامة القائمين على إبلاغهم أمر وجوب تفرق تجمهرهم نفاذا للأمر القضائى الصادر من النيابة العامة بتاريخ 31 يوليو 2013 بتكليف الشرطة باتخاذ اللازم قانونا نحو ضبط الجرائم التى وقعت بمحيط دوائر ميادين ورابعة العدوية والنهضة.

استئناف ابنة الفنان رشوان توفيق على حكم رفض دعوتها ضد والدها

قررت الدائرة الرابعة استئناف عالي بمحكمة جنوب القاهرة، المنعقدة بدار القضاء العالي، اليوم الخميس، تأجيل جلسة استئناف ابنة الفنان رشوان توفيق على الحكم في الدعوى الأولى، بعد رفضها والتي تطالب فيها بإلغاء التوكيلين الصادرين منها لوالدها، وإلزام ابنة الفنان بدفع المصاريف، وقبول الدعوى الفرعية شكلا وفي الموضوع إلزام المدعي برد مبلغ 894 ألف جنيه، لجلسة 1 أكتوبر لإعادة إعلان زوجها وابنها.

وكانت أية رشوان توفيق، ابنة الفنان القدير رشوان توفيق، تقدمت باستئناف على أحكام صدرت فى الدعاوى الثلاثة التى رفعتها ضد والدها وقضت المحكمة فيهم برفض اثنين والثلاثة بالزامها بدفع مبلغ ٨٩٩ ألف جنيه له.

تفاصيل القضايا الثلاثة

فالدعوى الأولى الأولى طالبت فيها بإلغاء توكيلين حررتهما له، وقضت المحكمة فيها بإلزامها بمصاريف المحاماة وقبولها شكلا ورد ٨٩٩ ألف جنيه للمدعي عليه.

والدعوى الثانية طالبت آية رشوان توفيق، والدها الفنان رشوان توفيق، وشقيقتها هبة الله رشوان، وابنة شقيقها أميمة توفيق رشوان الأصلية، بإعادة تقسيم شالية رأس سدر، وقضت المحكمة برفض الدعوى.

والدعوى الثالثة طالبت آية رشوان توفيق، فيها ببطلان عقد بيع فيلا بمدينة السادس من أكتوبر بقيمة 5 ملايين جنيه، لابنته الثانية هبة، بالتوكيل العام الصادر منها دون علمها (صاحبة الدعوى)، وقضت المحكمة برفضها وإلزامهما بالمصروفات.

وقال الدكتور مجد مهران دفاع الفنان رشوان توفيق، إنه تحدد جلسات 9 و22 و26 يونيو لنظر الاستئنافات الثلاث والمقدمة من ابنة موكله أمام دائرة المدني بمحكمة جنوب القاهرة.

وأضاف مهران ، إن موكله لا يزال يعرض حتى الآن الصلح مع ابنته آية رشوان توفيق، وذلك للم شمل الأسرة من جديد بينهم، وذلك رغم رفض كافة الدعاوى التي رفعتها ضده ومازالت تحارب بالاستئناف أمام ساحات المحاكم بعد رفض الدعاوي

وأوضح أن ابنة الفنان رشوان توفيق، ترفض كافة المساعي للصلح رغم قضاء المحكمة لصالحه، وأنها حتى الآن لا تستجيب رغم أنه منذ بداية الأزمة وهو يعرض الصلح وعدم الدخول إلى ساحات المحاكم.

دعوى تقسيم شالية رأس سدر

وحملت الدعوى رقم 3127 لسنة 2021، مدني جنوب، ضد كلٍ من: والدها رشوان توفيق، وشقيقتها هبة الله رشوان، وابنة شقيقها أميمة توفيق رشوان، رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان.

وجاء في موضوع الدعوى: تمتلك الطالبة والمعلن إليهم على الشيوع من موروثتهم المرحومة أميمة عبدالرحمن، شاليه بمشروع بمدينة رأس سدر، بجنوب سيناء، وبموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ بتاريخ 17 أغسطس 2020، والمحرر بين المعلن إليه الرابع بصفته طرفًا أول بائعًا، والطالبة والمعلن إليهما الثانية والثالثة- كطرف ثان مشريات- تعاقد الأخير على شراء الشالية بمدينة رأس سدر والمكون من طابقين، وقد تم هذا البيع مقابل مائة ألف جنيه، تم سدادها بالكامل