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القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 01:50 مساءً - محمد السيد - /703156/غدا-ملتقى-القاهرة-للسينما-والدراما-العربية-يكرم-النجمة-إلهام-شاهين

دوت الخليج يرصد تفاصيل تكريم إلهام شاهين

تفاصيل تكريم إلهام شاهين

يكرم ملتقى السينما والدراما العربية، النجمة إلهام شاهين ضمن احتفالية كبرى مليئة بالحب تحمل عنوان "كيف تصنع التاريخ .. خلطة إلهام ".

ومقرر أن تقام الاحتفالية الكبرى غدا يوم الجمعة الموافق له 10 يونيو فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءً داخل مسرح مركز الإبداع الفنى بدار الأوبرا المصرية.

ويتضمن حفل تكريم النجمة إلهام شاهين الحديث عن المشوار الفني لها وأهم أعمالها بجانب المحطات الفنية في حياتها، ومن جانبه قال المخرج أشرف أبو النجا، فى بيان صحفي له اليوم الخميس أن الاحتفالية تبدأ بعرض فيلم تسجيلي عن الفنانة القديرة إلهام شاهين وأبرز محطاتها الفنية من إخراجه.

إلهام شاهين ملتقى السينما والدراما العربية

وحرص المخرج أن يوجه الشكر للناقد الكبير الأمير أباظة رئيس جمعية كتاب و نقاد السينما ورئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي، من خلال بيانه وذلك لما قدمه من دعم فني ولوجستي لإقامة هذه الاحتفالية الكبرى كما وجه الشكر للفنان القدير أحمد سلامة، موضحًا أن الحفل سيتضمن عدة فقرات غنائية مع مطرب الأوبرا العالمي محمد السعدني.

بالإضافة إلى فقرة لفرقة "الرسامين" بقيادة الرسام الشهير ألبير مجدي والرسامة ميرنا ناجي بحضور نخبة كبيرة من الفنانات والفنانين مثل الفنانة صابرين وعبير صبري وجومانا مراد والفنان أحمد سلامة والمخرجة إيناس الدغيدي والمخرج عمر عبد العزيز والمخرج مجدي أبو عميرة و الأمير أباظة والمهندس أسامة الشيخ والإعلامية سميحة دحروج والإعلامي حسن حامد والإعلامية سوزان حسن.

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يذكر أن آخر أعمال الفنانة إلهام شاهين كان مشاركتها ضمن الموسم الرمضاني الماضي لعام 2022 من خلال مسلسل بطلوع الروح الذي عرض عبر شاشة قناة MBC مصر الفضائية وشاركها في البطولة كلا من منة شلبي ومحمد حاتم وأحمد السعدني وآخرين وكان العمل من إخراج كاملة أبو ذكري.