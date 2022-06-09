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القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 01:50 مساءً - محمد السيد - /703155/حجب-سلع-وسوق-سوداء--شرطة-التموين-تضبط-1522-قضية-متنوعة-بالمحافظات

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملات تموينية مكبرة لضبط الجرائم التموينية ومنع محتكري السلع من استغلال الازمات الراهنة على مستوى العالم لتحقيق أرباح غير مشروعة.

دوت الخليج يرصد أبرز تلك النتائج التي حققتها شرطة التموين بمختلف المحافظات.

ونتج عن تكل الحملات التموينية المختلفة ضبط 1522 قضية تموينية متنوعة من بينهم 2 قضية حجب سلع غذائية بإجمالى مضبوطات 10,500 طن مسلى – أرز شعير ، و384 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار بإجمالى مضبوطات بلغت 6,820 طن "دقيق – مكرونة – سكر – مسلى – زيت - أرز – ملح – لحوم" – 700 عبوة " ماء ورد – زيوت عطرية" – 241 عبوة سجائر، و611 قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن 24 قضية دقيق مدعم"تصرف - تجميع" – 163 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 191 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 102 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 63 قضية توقف عن الإنتاج – 68 قضية متنوعة أخرى بمضبوطات بلغت 9,500 طن دقيق بلدى مدعم – 75 بطاقة، و22 قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها 900 كيلو جرام "سكر تموينى" – 3,300 طن "أسمدة مدعمة" – 18100 لتر مواد بترولية "سولار – بنزين 80 "– 3318,28 متر مكعب غاز طبيعى -1000 رغيف – 2 ماكينة صرف خبز – 67 إسطوانة بوتاجاز، حيث بلغ إجمالى المضبوطات 29,670 طن – 241 عبوة سجائر – 18100 لتر مواد بترولية "سولار – بنزين 80" – 3318,28 متر مكعب غاز طبيعى – 1000 رغيف -75 بطاقة تموينية – 2 ماكينة صرف خبز – 67 إسطوانة بوتاجاز – 700 عبوة "ماء ورد – زيوت عطرية" .

السلع الغذائية

و ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بمحافظة كفرالشيخ وبحوزته كمية قدرها 8 طن "أرز شعير" بدون مستندات تم تخزينها لحجبها عن التداول مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى، وضبط المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات بمحافظة القاهرة وبحوزته كمية قدرها 16000 لتر مواد بترولية "سولار" تم التصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء مستولياً على أموال الدعم المقرر لها.

أسمدة زراعية محظورة

و تم ضبط 2,3 طن أسمدة زراعية مدعمة محظور تداولها وتم تجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء للإستيلاء على الدعم المقرر لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة مالك مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية بدون ترخيص بمحافظة كفرالشيخ و ضبط 7٫3 طن "أسماك مُجمدة بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث الشكل واللون وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القليوبية .

ملح طعام

وتم ضبط 5 طن ملح طعام بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية "تحجر" مستلزمات إنتاج - 700 كيلو جرام "جبن أبيض" بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية "منتج نهائى" وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة مالك مصنع لمنتجات الألبان بمحافظة البحيرة و ضبط 3٫52 طن منظفات صناعية – 11297 عبوة منظفات صناعية متعددة الأغراض بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وغير مطابقة للمواصفات ذات أثر بالغ الضرر على الصحة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة المدير المسئول عن مخزن لإنتاج وتعبئة المنظفات الصناعية بدون ترخيص بمحافظة الجيزة .

و ضبط 7 طن أعلاف حيوانية معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الحيوانى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المربيين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية بمحافظة الشرقية.

التلاعب في توريد القمح

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلى لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط 8 قضايا بمضبوطات بلغت 42,025 طن أقماح محلية – 7 مخازن – 1 سيارة أبرزها ضبط 10,5 طن "أقماح محلية" محظور تداولها خارج المنظومة دون تصريح بقصد حجبها عن التوريد لموسم حصاد للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة مالك مخزن لتجارة الحبوب بدون ترخيص بمحافظة سوهاج و ضبط 4,6 طن أقماح محلية محظور تداولها خارج المنظومة دون تصريح بقصد حجبها عن التوريد لموسم حصاد للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة قائد سيارة حال سيره بمحافظة أسيوط.

أقماح محظور تداولها خارج المنظومة

كما تم ضبط 4,2 طن أقماح محلية محظور تداولها خارج المنظومة دون تصريح بقصد حجبها عن التوريد لموسم حصاد للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة مالك مخزن لتجارة الحبوب بمحافظة الغربية.

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق .. فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد 15 قضية بمضبوطات بلغت 344 قطعة 45 قطعة صوتية – 153 قطعة ضوئية – 146 ملصق.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.