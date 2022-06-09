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القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 01:50 مساءً - محمد السيد - /703151/الشناوي-أساسي-شوبير-يكشف-تشكيل-مصر-أمام-إثيوبيا

كشف أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي السابق والإعلامي الحالي، عن تشكيل منتخب مصر أمام منتخب مصر، وذلك في إطار المباراة التي ستجمع بينهما في السادسة مساء اليوم، في الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأكد شوبير، على أن محمد الشناوي، هو من سيحرس عرين الفراعنة في مباراة اليوم، حيث منعته الإصابة بفيروس كورونا من التواجد في المباراة الأولى أمام منتخب غينيا بيساو.

تشكيل منتخب مصر ضد أثيوبيا

وشهد التشكيل الذي أعلن عنه أحمد شوبير، عن تغييرات بالجملة، حيث متوقع أن يكون هناك دور لكل من كريم حافظ، أحمد عاطف، ومهند لاشين، في التشكيل الأساسي للفراعنة.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في الدفاع: عمر كمال عبد الواحد، محمود حمدي الونش، أيمن أشرف، كريم حافظ.

في الوسط: عمرو السولية، مهند لاشين، حمدي فتحي.

في الهجوم: أحمد سيد زيزو، أحمد عاطف، عمر مرموش.

ترتيب منتخب مصر

ويتصدر منتخب مالاوي جدول ترتيب المجموعة برصيد 3 بعد الفوز على منتخب أثيوبيا بنتيجة هدفين لهدف، ويأتي منتخب مصر في المركز الثاني بنفس الرصيد بعد الفوز على غينيا، فيما يحتل منتخب غينيا المركز الثالث، وتتزيل أثيوبيا ترتيب المجموعة برصيد خالي من النقاط.

نتيحة مباراة منتخب مصر وغينيا

حقق منتخب مصر فوزًا مهما على منتخب غينيا في بداية مشوار تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وتقدم منتخب مصر على منتخب غينيا بهدف مقابل لا شيئ، وضلك ضمن تصفيات أمم إفريقيا.

وسجل مصطفى محمد هدف التقدم لمنتخب مصر في مرمى غينيا بالدقيقة 86 من عمر المباراة التي تقام حاليا على ملعب ستاد القاهرة ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

كما أضاع المنتخب أكثر من فرصة محققة للتقدم، عن طريق محمد صلاح، إلا ان الحارس تصدى لها ببراعة.

وفي الدقيقة 58 من عمر المباراة ألغى حكم المباراة هدفًا للمنتخب أحرزه عمر جابر، بسبب التسلل.

وكان قد انتهى الشوط الاول من مباراة مصر وغينيا بالتعادل السلبي بين المنتخبين، وشهد الشوط الأول من المباراة سيطرة من المنتخب الوطني لكن دون أي فاعلية على مرمى الحارس الغيني.