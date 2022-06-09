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القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 01:50 مساءً - محمد السيد - /703150/أسعار-شادر-الأسماك-اليوم-بأسواق-الدقهلية

دوت الخليج

ويتراوح سعر سمك البلطي نمرة 1 من 35 إلى 40 جنيهًا، وسمك بلطي نمرة 2 من 30 إلى 35 جنيهًا، وفيليه أسماك البلطي من 30 إلى 130 جنيها، وسجل سمك البياض بحيرة ناصر من 30 إلى 50 جنيها.

وسجل سعر سمك البلطي الأسواني من 20 إلى 40 جنيهًا، وقشر بياض من 50 إلى 100 جنيهات، أما القراميط فيتراوح سعرها ما بين 10 إلى 20 جنيهًا، وسعر المكرونة السويسي من 68 إلى 72 جنيهًا، أما بالنسبة لسعر سمك البرانيس الإسكندراني من 60 إلى 68 جنيهًا للكيلو.

سعر أسماك موسى

كما تراوح سعر أسماك موسى من 110 إلى 140 جنيهًا، وسمك كاليماري بين 120 إلى 180 جنيهًا، فيما تراوح سعر كيلو الكابوريا من 20 إلى 100 جنيه، وتراوح سمك الوقار بين 80 إلى 110 جنيهات، وتراوح سعر كيلو سمك موزة ما بين 50 إلى 60 جنيهًا.

سعر الجمبري

كما سجل سعر أسماك السردين المجمد من 20 إلى 30 جنيهًا، وبلغ سعر سمك الماكريل مجمد من 25 إلى 35 جنيهًا. وسجل سعر الجمبري الجامبو من 400 إلى 470 جنيها، والجمبري نمرة 1 من 300 إلى 370 جنيهًا، والجمبري نمرة 2 من 200 إلى 270 جنيهًا، والجمبري المجمد من 90 إلى 170 جنيهًا، وتراوح سعر سمك البوري الممتاز ما بين 68 إلى 80 جنيهًا، وسعر الدنيس تراوح ما بين 100 إلى 160 جنيهًا.