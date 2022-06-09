الشيوخ يحيل مقترح النائب محمد البدري لاستغلال الإمكانيات السياحية لمحافظة المنيا للحكومة..الأسبوع المقبل

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القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 01:50 مساءً - محمد السيد - /703149/الشيوخ-يحيل-مقترح-النائب-محمد-البدري-لاستغلال-الإمكانيات-السياحية-لمحافظة-المنيا للحكومةالأسبوع-المقبل

تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، الأسبوع المقبل، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة تقرير لجنة السياحة والأثار والثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور محمود مسلم، عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد صلاح البدري، بشأن استغلال الإمكانيات السياحية لمحافظة المنيا.

دوت الخليج

الشيوخ يحيل مقترح النائب محمد البدري لاستغلال الإمكانيات السياحية لمحافظة المنيا للحكومة

ومن المقررأن تستكمل الجلسة العامة للمجلس، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الإسبوع المقبل مناقشة خطة التنمية للعامة المالى الجديد، ونظر تعديلات الحكومة على مشروع قانون الرياضة.

كما يحيل المجلس يوم الأحد المقبل عدد من تقارير اللجان النوعية للاقتراحات المقدمة من الأعضاء حيث تقارير لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراحات برغبة المقدمة من نصيف حفناوى العفيفي، بشأن إنشاء قصر ثقافة قها والنائب محمد صلاح البدري، بشأن استغلال الإمكانيات السياحية لمحافظة المنيا.

وتضم أيضا تقارير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب محمد البنا ، بشأن أهمية تشغيل الطريق الصحراوي الشرقي المتفرع من طريق سفاجا قنا والذي يصل إلى الأقصر، والنائب محمد حمزة، بشأن معاملة ريف الإسكندرية كباقي القرى بمصر في اعمال البناء.

ويحيل ايضا، تقرير لجنة الصحة و السكان عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد السباعي ، بشأن تشكيل فرق تغذية اكلينيكية بكل المستشفيات والوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية مكونة من الأطباء والصيادلة الإكلينيكيين وأخصائيين التغذية العلاجية والتمريض لتلبية حاجه الحالات المرضية الحرجة او حتى حاجه المرضي المترددين على العيادات الخارجية من حالات السمنة والنحافة والامراض المزمنة وحالات سوء التغذية عند الرضع وطلبة المدارس والمراهقين.