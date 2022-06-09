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القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 01:50 مساءً - محمد السيد - /703146/أوكرانيا-تحذر-من-مجاعة-بسبب-الحصار-الروسي-للموانئ-الأوكرانية

حذر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من أن الملايين من الأشخاص قد يموتون جوعا بسبب الحصار الروسي للموانئ الأوكرانية على البحر الأسود.

دوت الخليج

وقال زيلينسكي في بيان قامت روسيا ببثها على التلفزيون الروسي بأن:" العالم على شفا أزمة غذاء مروعة"، مضيفا أن أوكرانيا عاجزة عن تصدير القمح والذرة ،مؤكدا أن بلاده عاجزة عن تصدير القمح والذرة والنفط وغير ذلك من المنتجات مشيرا إلى أن الملايين قد يموتون جوعا اذا استمرت عملية الحصار الروسي

أوكرانيا ثالث دولة عالمية لتصدير القمح:

ويذكر ان أدت سيطرة القوات الروسية على الموانئ الأوكرانية والتي تطل على البحر الأسود وبشكل خاص ميناء أوديسا إلى وقف تصدير الحبوب وبشكل خاص القمح حيث تعتبر أوكرانيا هي ثالث دولة مصدرة عالميا له وذلك قبل العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا واندلاع فتيل الحرب بين المعسكرين الروسي الأوكراني

غوتيرش يحذر من خطورة الحرب الروسية الأوكرانية:

وفي سياق متصل حذر الامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرش خلال تقديمه التقرير الثاني للأمم المتحدة حول خطورة هذا النزاع الروسي الاوكراني فأشار إلى تأثير الحرب على لأمن الغذائي والطاقة والتمويل واصف ذلك باخلطير والمتسارع .

موضحا غوتيرش أن الحرب الروسية الأوكرانية قد تهدد بأطلاق موجة غير مسبوقة من الجوع والبؤس تؤدي إلى فوضي اجتماعية واقتصادية حول العالم.

ومن ناحية اخري حملت روسيا الدول الأوروبية مسؤلية نقص الأمدادت حول العالم بسب العقوبات المفروضة علي روسيا بسبب العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.

ومن ناحية أخري رفضت أوكرانيا هذه الأدعاءات مشيرا إلى أن العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على روسيا لا تستهدف القمح والحبوب .

ويذكر انه منذ بدأ العملية العسكرية الروسية فى عمق الأراضي الأوكرانية عملت القوات الروسية على فرض سيطرتها على بحر أزوف والبحر الأسود إلى جانب محاصرة الموانئ التي تقع فى جنوب اوكرانيا وهذه الموانئ تصدر الحبوب عادة مثل القمح وزيت عباد الشمس وبسبب سيطرة روسيا على هذه الموانئ فأدي ذلك الى ارتفاع الاسعار على مستوي العالم حيث تصدر أوكرانيا 6 ملايين طن من الحبوب الشهرية .