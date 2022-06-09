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القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 01:50 مساءً - محمد السيد - /703144/كنت-مصاحب-2-وملامحي-منعتني-من-أدوار-الشر-أبرز-تصريحات-حازم-سمير

حل الفنان حازم سمير مؤخرًا ضيف برنامج الستات ميعرفوش يكدبوا وأثار ضجة بتصريحاته عن بداياته والنساء في حياته أيضًا.

دوت الخليج يرصد أبرز تصريحات حازم سمير ببرنامج الستات ميعرفوش يكدبوا

تصريحات حازم سمير

تحدث الفنان حازم سمير عن بداياته ومشاركته ضمن أحداث مسلسل «نصيبي وقسمتك»، وقال إن مشكلته كانت بأن الدراما تهتم بشكله قبل أن يكون لديه رصيد في التمثيل.

وأوضح أنه كان يجسد في البداية أدوار رجال الأعمال أو الزوج البسيط أما دور الشر فكان يقال له: «وشك طيب»، وأشار إلى أنه يحترم النساء جدًا من صغره واختلفت علاقته بهم بعد أن جلس مع والده في عمر 14 سنة.

واستكمل في حواره مع الفنانة منى عبدالغني والإعلامية إيمان عز الدين عبر شاشة قناة «CBC» الفضائية أن والد حازم علم إنه كان «مصاحب اتنين»، وقال له وقتها: «أنت قابل ده على نفسك إزاي».

حازم سمير برنامج الستات ميعرفوش يكدبوا

وأكد أنه من وقتها أصبح يحترم النساء جدا وفيما يخص علاقته بالسوشيال ميديا، رد حازم سمير وقال: “منذ إشاعة وفاة والدتي وأنا شخص بعيد عن السوشيال ميديا واستغربت الشائعة ووالدتي تعبت نفسيًا”.

وأضاف: “واضطريت بسبب الموقف ده اقفل السوشيال تمامًا، وبالنسبة للحسد والعين فكل ما أحط صورة لولادي وزوجتي يحصل لهم حاجة فقررت أحفظ لاسرتي خصوصيتها”.

ولأول مرة يتحدث عن تحويل عمله من المونتاج إلى التمثيل، حيث قال: “ركزت فيه سنين كتير وقولت للحظة هقفل على حلم التمثيل، ولما رحت أمضي عقد عمل للمونتاج في عمل المواطن اكس”.

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تابع: “فوجئت انهم بيعرضوا على دور في التمثيل، بعدها مسلسلات مع سبق الاصرار وهبة رجل الغراب وقفلت بعدها المونتاج واستمريت في التمثيل”.

يذكر أن آخر أعمال الفنان حازم سمير كان مشاركته ضمن حكاية اعمل نفسك ميت بمسلسل نصيبي وقسمتك الجزء الرابع برفقة عدد من النجوم مثل مي سليم ومحمد مهران وميدو عادل وآخرين.

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