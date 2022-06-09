رئيس الوزراء يصل الصومال للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس حسن شيخ محمود

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 10:25 صباحاً - وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم؛ إلى العاصمة الصومالية مقديشيو، للمشاركة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مراسم تنصيب الرئيس العاشر لجمهورية الصومال الفيدرالية، الرئيس حسن شيخ محمود.

وكان في استقبال رئيس الوزراء في المطار، نظيره الصومالي، السيد/ محمد حسين روبلي، والسفير محمد الباز، سفير مصر بالصومال.

وتأتي المشاركة المصرية رفيعة المستوى في مراسم التنصيب، تأكيداً على العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، منذ استقلال الصومال عام ١٩٦٠.

كما تأتى في إطار تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في أكثر من مناسبة، عزم مصر مواصلة تقديم كل الدعم الممكن للصومال الشقيق، من أجل بناء وترسيخ مؤسسات الدولة.

ومن المنتظر أن يلتقى مدبولي خلال الزيارة بالرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، لنقل رسالة تهنئة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وإعادة التأكيد على موقف مصر الراسخ في تقديم كل صور الدعم والمساندة للصومال وشعبه الشقيق.