استكمال فاعليات البرنامج التدريبى لمسؤولى رضاء المنتفعين بفرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 10:25 صباحاً - بمقر مجمع الإسماعيلية الطبي، استكمل البرنامج التدريبى لمسؤولى رضاء المنتفعين، بالمنشآت التابعة لفرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية فاعلياته، وتناول التدريب عدة محاور تضمنت:-

الإدارة الاستراتيجية والتخطيط الاستراتيجي

إدارة الجودة الشاملة من منظور خدمة العملاء

مفهوم وآليات تجربة العميل وآليات دمج وإشراك المنتفعين، والمشاركة المجتمعية.

يأتى التدريب فى إطار إستراتيجية الهيئة العامة للرعاية الصحية التى ترتكز على إتاحة الفرص لتدريب كافة العاملين فى الهيئة، وايمانًا منها بأهمية التدريب والتطوير المستمر للارتقاء بالمستوى المهنى والعلمي لكافة العاملين بالهيئة بإختلاف اختصاصاتهم الوظيفية .

قام بالتدريب :-

د. أحمد دنقل - مدير عام إدارة رضاء المنتفعين بالهيئة العامة للرعاية الصحية.

د. شيماء عبد العال - عضو فريق رضاء المنتفعين بالهيئة العامة للرعاية الصحية.