حصاد أداء جامعة الجلالة خلال الفترة من (2020 – 2022)

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 10:25 صباحاً - - طرح برامج دراسية للحصول على شهادات مُزدوجة من جامعة الجلالة وجامعة أريزونا ستيت الأمريكية

- توقيع بروتوكولات تعاون مع جامعة برمنغهام الإنجليزية وكيبيك بكندا والهيئة العربية للتصنيع والبريد المصري

- جامعة الجلالة تنضم لتحالف الجامعات الأهلية الجديدة الذكية

- تنظيم مؤتمر الشباب الأول للجامعات ومؤتمر البحر الأحمر للنقل البحري واللوجستيات

قدم الدكتور محمد الشناوي القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، تقريرًا حول أنشطة الجامعة خلال الفترة من 2020 وحتى النصف الأول من عام 2022.

وأوضح التقرير أن الجامعة وقعت اتفاقية نهائية مع جامعة أريزونا ستيت الأمريكية «Arizona State University»، لمنح شهادات مُزدوجة في العديد من المجالات والبرامج الدراسية، كما وقعت جامعة الجلالة؛ بروتوكولات تعاون مع جامعة برمنغهام بانجلترا، وجامعة ETS كيبيك بكندا، بالاضافة إلى توقيع اتفاقية رُباعية الأطراف بين شركة سيمينس العالمية، والجامعات المصرية الذكية "ESUN" المُتمثلة في الجامعات الأهلية الجديدة (الجلالة، العلمين الدولية، الملك سلمان الدولية، وجامعة المنصورة الجديدة)، وكُبري الشركات الصناعية، بهدف توفير فرص ومنح تدريبية لطلاب جامعة الجلالة والجامعات الأهلية الأخرى، وذلك لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة والخامسة.

وأشار التقرير إلى توقيع عدد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون مع العديد من الهيئات والمؤسسات المصرية، منها: الهيئة العربية للتصنيع، بهدف ربط الصناعة بالعلم والمراكز البحثية لتحقيق الاستدامة في تطوير كافة المجالات الصناعية، وتوفير فرص التدريب والعمل لطلاب الجامعة، كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع البريد المصري، ومؤسسة مصر الخير، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مُشتركة مع مؤسسة "ساويرس للتنمية الاجتماعية"، وتوقيع مُذكرات تفاهم مع (كلية الطب بالقوات المسلحة، والأكاديمية البحرية، وجامعتي عين شمس وطنطا)، بالإضافة إلى مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات؛ لتقديم شهادة أساسيات التحول الرقمي، وتوفير نظام إلكتروني لإدارة السكن الجامعي، فضلًا عن إنشاء مجموعة من الوحدات بالجامعة ومنها: (وحدة الأمن والسلامة المهنية، ووحدة مكافحة العدوى، ووحدة تكافؤ الفرص، ومكتب الاستدامة.

وأوضح التقرير أن الجامعة استضافت العديد من المُنتديات والمؤتمرات الدولية، تحت رعاية د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومنها المُنتدى الإقليمي الأول للعلوم المفتوحة في الدول العربية، والنسخة الأولي من مُنتدى ومعرض مصر للابتكار "نحو مجتمع ذكي رقمي وأخضر"، كما تم استضافة المؤتمر العلمي الثالث.

وأضاف التقرير أن الجامعة نظمت مؤتمر الشباب الأول للجامعات، ومؤتمر البحر الأحمر للنقل البحري واللوجستيات "RSMTL" في نُسخته الأولي، والمؤتمر الدولي الأول لمجال التمريض، كما تم إطلاق مُبادرة خاصة بذوي الهمم، كما شاركت الجامعة في المُنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي (GFHS 2021) في نسخته الثانية، تحت رعاية وحضور السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى المشاركة في فعاليات المُلتقى العاشر لمعرض الجامعات المصرية والعالمية EDU GATE، والمشاركة في العديد من المعارض التعريفية للجامعات للمدارس الخاصة والدولية، وتقديم شرح تفصيلي عن الجامعة وبرامجها المتميزة.

وفيما يتعلق بالأنشطة الطلابية، عقدت الجامعة سلسلة لقاءات دورية مع الطلاب للاجابة على كافة تساؤلاتهم في نقاش مفتوح لتلبية احتياجاتهم والاستماع إلى مُقترحاتهم، وتنظيم العديد من الرحلات الترفيهية والميدانية، لربط الدراسة النظرية بالتدريبات العملية، كما تم تنظيم أول مسابقة "بوستر داي" بين طلاب المجالات الدراسية المختلفة بالجامعة، وإطلاق الدورة الرمضانية الأولي لكرة القدم الخماسي، كما فاز طلاب برنامج الذكاء الإصطناعي بالمركز الثاني في أول هاكاثون مصري على مستوى الدولة عن المدن الذكية.

وفي إطار تفعيل دور الجامعة في خدمة المجتمع، أطلقت جامعة الجلالة حملة تثقيفية للتوعية بسرطان الثدي، بجانب توفيرها وحدة رعاية صحية نسائية للكشف المُبكر عن سرطان الثدي، كما أطلقت اليوم الطبي للفحص المجاني لـ"السكر وضغط الدم وقياس الوزن" لجميع العاملين والطلاب بالجامعة، كذلك تم تنظيم حملة للتبرع بالدم.

وأوضح د. محمد عبدالحميد شعيرة منسق الجامعات الأهلية، أن جامعة الجلالة تعتبر واحدة من أربع جامعات أهلية تم إنشاؤها بقرار جمهوري رقم 436 لسنة 2020، وتعُد جامعة ذكية من جامعات الجيل الرابع، ومًقامة على مساحة 174 فدانًا، وتضم كليات (الهندسة، العمارة، علوم وهندسة الحاسب، العلوم الإدارية، الفنون والتصميم، الإنتاج الإعلامي، العلوم الاجتماعية والإنسانية، الطب، طب الأسنان، الصيدلة، العلوم، العلاج الطبيعي، التمريض، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، الغذاء والصناعات الغذائية، الأكاديمية العليا للعلوم)، وتقدم العديد من البرامج الدراسية المُتميزة.

وتطرح جامعة الجلالة عددًا من البرامج للعام الأكاديمي 2023-2022، ففي مجال العلوم الهندسية تطرح الجامعة برامج (التصميم المعماري والعمارة الرقمية، العمارة البيئية وتكنولوجيا البناء، الميكاترونيات والأتمتة الصناعية، هندسة التشييد والإنشاءات المُتخصصة، هندسة المواد والتصنيع، هندسة كهربائية " الحصول على شهادة مُزدوجة من جامعة أريزونا وجامعة الجلالة")، مجال هندسة الحاسبات يشمل برامج (هندسة الحاسب ويشمل مسارات "النظم المدمجة، الحوسبة السحابية، الحوسبة عالية الأداء، الأمن السيبراني"، وهندسة الذكاء الاصطناعي)، مجال علوم الحاسبات ويشمل برامج (المعلوماتية الطبية الحيوية، علوم الحاسب ويشمل مسارات "تحليل البيانات الضخمة، الرؤية بالحاسب، هندسة البرمجيات"، علوم الذكاء الاصطناعي، هندسة البرمجيات "الحصول على شهادة مزدوجة من جامعة أريزونا وجامعة الجلالة")، ومجال العلوم الأساسية المُتقدمة وتشمل برامج (التكنولوجيا الحيوية الجزيئية، جيولوجيا البترول والتعدين، علوم وتكنولوجيا النانو)، مجال تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية ويشمل برامج (تكنولوجيا الأشعة والتصوير الطبي، تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، تكنولوجيا المُختبرات الطبية، تكنولوجيا تصنيع الأسنان)، مجال الطب (برنامج الطب والجراحة)، مجال طب الأسنان (برنامج طب الأسنان)، مجال العلوم الصيدلية (الصيدلة الإكلينيكية Pharm D)، مجال العلاج الطبيعي (برنامج العلاج الطبيعي)، مجال التمريض (علوم التمريض)، مجال العلوم الإدارية والأعمال ويشمل برامج (الاقتصاد والعلوم السياسية، اللوجيستيات وسلاسل الإمداد، ويتم منح شهادة مزدوجة من جامعة أريزونا وجامعة الجلالة في برامج "التسويق، إدارة الأعمال، نظم معلومات")، مجال اللغات التطبيقية (برنامج اللغة اليابانية)، مجال الإنتاج الإعلامي (الإنتاج الإعلاني والإنتاج التلفزيوني)، مجال السياحة والضيافة (إدارة الفنادق والمنتجعات)، مجال الفنون والتصميم ويشمل برامج (العمارة الداخلية، تصميم المنسوجات والملابس، تصميم جرافيك).