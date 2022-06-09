شديد الحرارة.. الأرصاد تحذر من طقس السبت (فيديو)

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يوم الأحد المقبل سيشهد انخفاضا فى درجات الحرارة، يتراوح ما بين 4 لـ6 درجات مئوية.





تابع "شاهين" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان، على قناة "dmc"، أن هناك ارتفاعا فى درجات الحرارة مع زيادة فترات سطوع الشمس وخلو سماء الجمهورية من السحب بشكل ملحوظ، حيث من المتوقع أن تسجل اليوم الخميس فى القاهرة 38 درجة.

أضاف: "بدأت الموجة الحارة التى قمنا فى الأرصاد الجوية بالتنويه عنها سابقا، وتكون ذروة الارتفاع يوم السبت المقبل وتصل فى القاهرة إلى 40 مئوية، ونتيجة الرياح الجنوبية الغريبة التى تشهدها أغلب محافظات الجمهورية ننصح المواطنين بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال فترات طويلة، ويجب ارتداء غطاء واقى للرأس وزيادة معدلات شرب المياه خلال تلك الفترة".

كذلك نصح "شاهين" المواطنين بزيادة معدلات شرب المياه، واصطحاب زجاجة المياه خلال الأيام المقبلة، أسوة بارتداء الكمامة خلال جائحة فيروس كورونا، متوقعا أن تنكسر الموجة الحارة بداية من الأحد المقبل.

الموجة الحارة.. الأرصاد تعلن أدق التفاصيل عن طقس اليوم

"مساء dmc" يقدمه الإعلامى رامى رضوان والإعلامية إنجى القاضى، ويتناول الأحداث الجارية على مدار اليوم ويناقش أهم الموضوعات على الساحة المحلية والدولية فى مختلف المجالات ويذاع من السبت الى الخميس فى تمام الساعة العاشرة مساء.