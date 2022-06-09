وزير الإنتاج الحربى يناقش مع علماء «مصر تستطيع» الاستفادة من خبراتهم

جدة - نرمين السيد - لمناقشة سبل الاستفادة من خبراتهم فى مجالات عملهم المختلفة، جاء ذلك بمقر ديوان عام الوزارة بحضور المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير وعدد من قيادات الوزارة والهيئة.

استهل الوزير "مرسى" اللقاء بالترحيب بالعلماء، موضحا أن هذه اللقاءات مع العلماء المصريين تأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتعظيم الاستفادة من جهود علماء وخبراء مصر بالخارج فى مجال التنمية ودعم إستراتيجية الدولة لدعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا ونقل الخبرات إلى الوطن.

كما يأتى فى ضوء استكمال جنى ثمار مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" الذى تم إقامته برعاية السيد رئيس الجمهورية فى الفترة من 31/5-1/6/2022 وذلك اتساقاً مع رؤى الدولة المصرية والقيادة السياسية بملف الصناعة، واستعرض الوزير "مرسى" خلال اللقاء أبرز الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية التى تمتلكها شركات ووحدات الإنتاج الحربى.

وأشاد وزير الدولة للإنتاج الحربى بجهود علماء وخبراء مصر بالخارج فى الإسهام بقوة فى إنجاح مؤتمرات "مصر تستطيع" والاستمرار فى تبادل الخبرات مع العلماء بالداخل، مؤكداً أن علمائنا بالخارج هم بلا شك من بين قوى مصر الناعمة ومخرجها للنهوض والتقدم فى شتى المجالات وهم ثروة هائلة ونواة لثورة علمية ومكون أساسى للحاق البلاد بالركب العلمى المتسارع الخطى.

من جانبه أكد الدكتور رامى الرشيدى المتخصص فى مجال توليد المياه من الهواء الجوى أن توفير المياه يشكل ضرورة أساسية لضمان صحة وسلامة الإنسان والبيئة وإنتاج الغذاء والطاقة، مشدداً على أهمية تطوير تقنيات تساهم فى تأمين مصادر مياه آمنة.

وأضاف "الرشيدى" أن توليد المياه من الهواء يساهم فى دعم تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة الذى يدعو إلى ضمان توفير المياه وإدارتها بشكل مستدام وتوفير خدمات النظافة الصحية للجميع، معرباً عن تطلعه إلى تحقيق شراكة إستراتيجية وتعاون مثمر مع وزارة الإنتاج الحربى فى مجال توليد المياه من الهواء الجوى.

فيما ثمّن الدكتور حسين الزناتى المتخصص فى مجال التدريب والتنمية المستدامة، جهود الدولة فى الحفاظ على الاستقرار والقيام بالعديد من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية بما يدعم التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة، مؤكدا على ثقته فى قدرة الدولة المصرية على جذب المزيد من الاستثمارات فى مختلف القطاعات نظراً لما يتوافر بها من مزايا تنافسية وفرص سوقية متميزة وخبرات ماهرة فى مختلف المجالات.

وأبدى "الزناتى" جاهزيته لنقل خبراته فى مجال التدريب والتنمية المستدامة إلى وطنه الغالى مصر، لافتاً إلى أن الهدف من مشاركته فى مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" هو التواصل مع المسئولين والجهات المعنية لبحث تنفيذ مركز التدريب للتقنية المهنية والإدارية للمعلمين والموظفين بالشركات والمصانع بمصر بصفته المدير التنفيذى للمركز العربى اليابانى للتدريب والتنمية المستدامة.

وقام الدكتور رشيق المراغى خبير تكنولوجيا الهندسة الإنشائية والافتراضية المستخدمة لتطوير البنية التحتية والمدن الذكية بكندا ورئيس مجلس الإدارة والرئيس ومؤسس شركة SAFI كواليتى للبرمجيات، بتقديم مقترح للاستفادة من خبراته بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى والجهات المعنية لتدريب طلاب الجامعات المصرية على التكنولوجيا الافتراضية فى المجال الإنشائى وتوطينها.

وأضاف أن شركته تستهدف تسهيل استخدام برامجها فى المشروعات الوطنية لتوفير فرص عمل لخريجى الجامعات بالشراكة مع الحكومة المصرية ومن ثم تصدير هذه التكنولوجيا الواعدة للدول الأفريقية والعربية بالشراكة مع مصر، وأعرب "المراغى" عن فخره بما تشهده البلاد من طفرة حقيقية فى كل المجالات.

بدوره أشار المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر إلى أن وزارة الإنتاج الحربى، شاركت فى مؤتمرات "مصر تستطيع" فى إطار توجه الدولة للاستفادة من عقولنا بالخارج ودمج خبراتهم وتجاربهم ضمن إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030.

كما أشار إلى أن العلماء المصريين أشادوا خلال لقائهم بوزير الدولة للإنتاج الحربى بإمكانيات الجهات التابعة للوزارة والتى تمكّنها من تصنيع منتجات متنوعة مطابقة لمعايير الجودة العالمية بكفاءة عالية وبأسعار منافسة كما أشادوا بمشاركتها الفعالة فى تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التى تعود بالنفع على المواطن المصرى.