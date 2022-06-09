جدة - نرمين السيد - وأوضحت الصحة موعد إطلاق "حياة كريمة" لقوافلها الجديدة، حيث تأتى خلال يومين وهما 9 و10 يونيو الجارى. وتطلق حياة كريمة 3 قوافل طبية فى: -وحدة المستعمرة الصحية مركز القصير بمحافظة البحر الأحمر. -الفرايحة مركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية. -أبو هريرة - عمرو بن الخطاب مركز الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد. وتوفر تلك القافلة الكشف والعلاج مجانا فى التخصصات الطبية المختلفة، منها: "نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال - الباطنة - الأنف والأذن

العظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية -خدمات الأشعة والتحاليل". ويوجد بالقوافل الطبية لمبادرة حياة كريمة صيدلية بها كافة الأدوية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «حياة كريمة» تطلق 3 قوافل طبية جديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.