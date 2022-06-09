مدبولى يصل الصومال للمشاركة فى مراسم تنصيب الرئيس حسن شيخ محمود

جدة - نرمين السيد - وصل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الخميس، إلى العاصمة الصومالية مقديشيو، للمشاركة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى مراسم تنصيب الرئيس العاشر لجمهورية الصومال الفيدرالية، الرئيس حسن شيخ محمود.





وكان فى استقبال رئيس الوزراء فى المطار، نظيره الصومالى، محمد حسين روبلى، والسفير محمد الباز، سفير مصر بالصومال.

وتأتى المشاركة المصرية رفيعة المستوى فى مراسم التنصيب، تأكيدا على العلاقات التاريخية التى تربط البلدين، منذ استقلال الصومال عام 1960.

كما تأتى فى إطار تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى أكثر من مناسبة، عزم مصر مواصلة تقديم كل الدعم الممكن للصومال الشقيق، من أجل بناء وترسيخ مؤسسات الدولة.

ومن المنتظر أن يلتقى مدبولى خلال الزيارة بالرئيس الصومالى حسن شيخ محمود، لنقل رسالة تهنئة من الرئيس السيسى، وإعادة التأكيد على موقف مصر الراسخ فى تقديم كل صور الدعم والمساندة للصومال وشعبه الشقيق.