مواجهة التطرف فى العصر الرقمى.. انطلاق رابع جلسات مؤتمر سلام لليوم الثالث

جدة - نرمين السيد - وترأسها الدكتور محمد المهدى أستاذ الطب النفسى بجامعة الأزهر، وتحدث كل من سيادة العميد خالد عكاشة مدير المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، والدكتور محمد عبد الله العلى الرئيس التنفيذى لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، والدكتور أحمد حلو عضو مجلس إدارة مركز رواق بغداد، والدكتور مصطفى دومان عضو المجلس العلمى الرسمى ببلجيكا، والدكتور جاسم محمد مدير المركز الأوروبى لدراسات مكافحة الإرهاب، والأستاذ هانى الأعصر المدير التنفيذى للمركز الوطنى للدراسات، ودكتورأيمن الشيوى أستاذ بأكاديمية الفنون، والأستاذ الدكتور محمد المهدى أستاذ الطب النفسى بجامعة الأزهر الشريف، واختتمت الجلسة بكلمة الشيخ كامل الحسينى الباحث بدار الإفتاء المصرية.

وينعقد مؤتمر سلام لدراسات التطرف الدينى المنطلقات الفكرية.. واستراتيجية المواجهة الذى ينظمه مركز سلام لدراسات التطرف التابع لدار الإفتاء فى الفترة من 7-9 يونيو الجارى تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وبحضور عالمى يضم مفتى الدول الإسلامية وعلماء المسلمين من جميع أنحاء العالم.