انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد مرور 20 شهر.. ما هي حصيلة أرقام موسيماني مع الأهلي؟ حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /703084/بعد-مرور-20-شهر-ما-هي-حصيلة-أرقام-موسيماني-مع-الأهلي

أثار الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، جدلاً كبيراً بتصريحاته التي أدلى بها أمس الأربعاء، لإحدى الصحف في جنوب أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تحدث موسيماني، عن أنه مطالب بالفوز دائماً وهذا غير موجود في كرة القدم، فأحياناً يكون هناك طرف يكسب وآخر يخسر، كما أنه تحدث عن تأثير السوشيال ميديا على النادي وقراراته، وهو ما أثار الجدل وأصبح حديث الساعة في الوسط الرياضي.

موسيماني يثير الجدل

لم يسكتف موسيماني بتصريحاته المثيرة للجدل، لكنه أطل علينا من خلال تويتة له نشرها عبر حسابه الخاص بموقع تويتر، فأرفق صورة تجمع الانجازات والبطولات التي حققها خلال رحلته التي بدأت منذ مطلع أكتوبر لعام 2020 ولم تنته بعد، وقال " هذا هو حصاد رحلة ال 20 شهر، نحن ممتنون ومتواضعون".

أرقام موسيماني مع الأهلي

وبعد الاطلاع على حديث موسيماني الأخير، حرص موقع "دوت الخليج" على رصد أرقام موسيماني مع الأهلي، منذ توليه مهمة تدريب الأحمر قبل نصف نهائي بطولة 2020 أمام الوداد وحتى الآن:

خاض موسيماني مع الأهلي 102 مباراة، تمكن من تحقيق الفوز في 61 مباراة، وتعادل في 30، وخسر 11 مباراة أمام كل من

سيمبا التنزاني في دوري الأبطال

سموحة في الدوري

غزل المحلة بالدوري

بايرن ميونخ في كأس العالم للأندية

طلائع الجيش في كأس السوبر المصري

المصري البورسعيدي في الدوري،

الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا

بالميراس في كأس العالم للأندية

هزيمة مرتين من صنداونز في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا

تُوج موسيماني رفقة المارد الأحمر، بلقبي دوري أبطال إفريقيا على حساب كلاً من الزمالك وكايزر تشيفز عامي 2020،2021، بالإضافة لبطولتي السوبر الإفريقي، ولقب كأس مصر ومثله للسوبر المصري، وبرونزيتين من بطولة كأس العالم على حساب بالميراس، والهلال السعودي.