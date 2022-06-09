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القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /703083/الصحة-تطلق-3-قوافل-طبية-للكشف-المجاني-على-المواطنين

تطلق وزراة الصحة والسكان، 3 قوافل طبية للكشف والعلاج المجاني على المواطنين بالمحافظات، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة»، والتي تستهدف الوصول إلى المناطق النائية والبعيدة التي تعاني نقص في الخدمات الصحية، تحت شعار «100 مليون صحة».

وينشر موقع دوت الخليج أماكن تواجد تلك القوافل والتخصصات المتاحة بها

القوافل الطبية في المحافظات

وأوضحت وزارة الصحة، في منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن القافلة تستمر على مدار يومي الخميس9 يونيو والجمعة 10 يونيو، بـ3 محافظات هم: «الشرقية – البحر الأحمر – الوادي الجديد»، حيث تستهدف المناطق والقرى النائية التي تعاني نقص في الخدمات الطبية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي تحت شعار «100 مليون صحة».

التخصصات الطبية في قوافل الصحة

توفر وزارة الصحة من خلال قوافلها الطبية، خدمة الكشف والعلاج المجاني على المواطنين في العديد من التخصصات الطبية منها: «نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال - الباطنة - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد والأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل».

أماكن القوافل الطبية بوزارة الصحة

وتتواجد القوافل الطبية في 3 محافظات بالمناطق الآتية:

- وحدة المستعمرة الصحية مركز القصير محافظة البحر الأحمر.

- الفرايحة مركز أولاد صقر محافظة الشرقية.

- أبو هريرة - عمرو بن الخطاب مركز الفرافرة محافظة الوادي الجديد.

أماكن مراكز الرعاية الصحية لكبار السن

وكان وزارة الصحة أعلنت عن تقديم خدماتها لرعاية كبار السن، حيث تم تقديم الخدمات الطبية لـ338 ألف و346 مواطنًا فوق سن الـ65 عامًا، منذ انطلاق البرنامج في الأول من شهر أكتوبر الماضى، والذي يضم 401 مركزًا طبيًا موزعين على جميع الإدارات الصحية بـ21 محافظة كمرحلة أولى.

الخدمات الصحية المتاحة ببرنامج الرعاية الصحية لكبار السن

يشمل البرنامج الكشف عن الأمراض غير السارية، كارتفاع ضغط الدم والسكري، وأمراض القلب والاعتلال الكلوي وأمراض الجهاز الهضمي، وسوء التغذية (الأنيميا – السمنة)، بالإضافة إلى التقييم النفسي والتغذي.