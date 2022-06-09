انت الان تتابع تفاصيل خبر الموت يفجع المخرج محمد حلمي والعزاء غدا حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - أعلن المخرج محمد حلمي خلال الساعات الأولى من اليوم الخميس، وفاة والدته وكشف عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تفاصيل العزاء.

دوت الخليج يرصد تفاصيل وفاة والدة المخرج محمد حلمي

وفاة والدة المخرج محمد حلمي

كشف المخرج محمد حلمي خبر وفاة والدته وذلك من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك خلال الساعات القليلة الماضية وأعلن عن تفاصيل العزاء المقرر إقامته غدًا الموافق له 10 يونيو في مسجد الحامدية الشاذلية في المهندسين.

وكتب المخرج محمد حلمي عبر صفحته بموقع فيسبوك: “توفيت إلى رحمة الله والدتي المرحومة نادية محمد سيد نور، والعزاء سيقام يوم الجمعة 10 يونيه في الحامدية الشاذلية، برجاء الدعاء اللهمّ أبدلها داراً خيراً من دارها، وأهلاً خيراً من أهلها، وأدخلها الجنّة”.

وأضاف: “وأعذها من عذاب القبر، ومن عذاب النّار.. اللهمّ عاملها بما أنت أهله، ولا تعاملها بما هي أهله.. اللهمّ اجزها عن الإحسان إحساناً، وعن الإساءة عفواً وغفراناً.. اللهمّ إن كانت محسنة فزد من حسناتها، وإن كانت مسيئة فتجاوز عن سيّئاتها.. اللهمّ أدخلها الجنّة من غير مناقشة حساب، ولا سابقة عذاب”.

أعمال المخرج محمد حلمي

يشار أن المخرج محمد حلمى كان قد تولى إخراج وحدة التصوير الثانية في مسلسل سلسال الدم وذلك أثناء تصوير جزأيه الثانى والثالث.

وأخرج محمد حلمي أيضًا مجموعة من الأعمال المميزة والمهمة مثل وعد مش مكتوب، للنجم الكبير الراحل محمود ياسين، و"الجانب الأخر من الشاطئ"، و"ساعة عصاري"، و"شمس يوم جديد"، بالإضافة إلى "افتح قلبك".

جدير بالذكر أن مسلسل سلسال الدم حقق نجاحا كبيرًا في أجزائه وضم في بطولته كوكبة من النجوم ومنهم الفنانة عبلة كامل، رياض الخولي، ورانيا فريد شوقي، وأحمد بدير، وأحمد سلامة، ومنة فضالي، وأميرة هاني، وجيهان قمري، وآخرين وكان المسلسل من تأليف مجدي صابر وإخراج مصطفى الشال.

اقرأ أيضًا

المخرج عمرو سلامة يعلن إصابته بفيروس كورونا ويحذر أصدقائه ومتابعيه

ويشار أن هذا العمل الأخير للفنانة عبلة كامل قبل ابتعادها عن التمثيل والظهور في المناسبات الفنية لفترة مما جعلها تلاحق الكثير من شائعات الاعتزال.