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القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /703080/المخرج-عمرو-سلامة-يعلن-إصابته-بفيروس-كورونا-ويحذر-أصدقائه-ومتابعيه

دوت الخليج يرصد تفاصيل إصابة المخرج عمرو سلامة

إصابة عمرو سلامة بفيروس كورونا

أعلن المخرج عمرو سلامة إصابته بفيروس كورونا وذلك من خلال منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكتب: «إيجابي كورونا .. لو شفتني اخر كام يوم خد بالك على نفسك والاخرين».

يشار أن أحدث أعمال المخرج عمرو سلامة كان فيلم برا المنهج، الذي طرحته منصة شاهد الرقمية قبل يومين للجمهور، بعد رفعه من دور العرض السينمائية خلال الشهور الماضية.

ويضم فيلم برا المنهج في بطولته كلا من النجوم ماجد الكدوانى ودنيا ماهر، وروبى وآخرين والعمل من إخراج عمرو سلامة، وتأليف خالد دياب وعمرو سلامة، وتدور أحداثه ضمن إطار اجتماعى في فترة زمنية ماضية .

تكريم عمرو سلامة

ويناقش فيلم برا المنهج قضية التنمر ومن جانبها تجسد الفنانة روبى شخصية مدرسة موسيقى بإحدى المدارس الخاصة، وتتعرض للكثير من الأزمات فى حياتها، وتدور الأحداث فى إطار الدراما التشويقية.

وفي سياق آخر، كانت اللجنة العليا لمهرجان المركز الكاثوليكي للسينما في دورته الـ 70، قد منحت جوائز للأعمال الدرامية والسينمائية التي قُدمت عام 2021، ومن ضمنهم جائزة أحسن مخرج في عمل درامي والتي ذهبت لـ المخرج عمرو سلامة عن فيلم برا المنهج.

وكانت اللجنة العُليا للمهرجان أعلنت أن دورة هذا العام تحمل شعار "سبعون عاماً من العطاء" إشارةً إلى دور المركز ورسالته الإنسانية والفنية على مدار سبعين عاماً منذ بدء نشاطه ومهرجانه السنوي.

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وكان قد شهد مهرجان المركز الكاثوليكي مشاركة 5 أفلام من أصل 28 فيلماً عُرضت تجارياً أو عبر المنصات عام 2021، والأفلام المشاركة كانت فيلم "قابل للكسر" للمخرج أحمد رشوان، فيلم "برا المنهج" للمخرج عمرو سلامة، فيلم "للإيجار" للمخرج إسلام بلال، فيلم "المحكمة" للمخرج محمد أمين، وفيلم "ريتسا" للمخرج أحمد يسري.

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