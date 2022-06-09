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القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /703079/موعد-مباراة-البرتغال-ضد-التشيك--فى-تصفيات-دوري-الأمم-الأوروبية

يدخل منتخب البرتغال مباراته اليوم الخميس، ضد نظيره التشيك على ملعب خوسيه الفالادي، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

فيما يأمل منتخب البرتغال بقيادة النجم كريستيانو رونالدو إلي تحقيق الإنتصار على التشيك من أجل خطف صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية، خاصة وأنه يتساوي مع الأخير في عدد النقاط لكن يتصدر بفارق الأهداف.

الأرجنتين تفوز على إيطاليا بهدفين دون رد

وافتتحت الأرجنتين التسجيل في مرمى المنتخب الإيطالي في الدقيقة 28 عن طريق لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 28 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة من ليونيل ميسي، ثم عزز أنخيل دي ماريا تقدم المنتخب الأرجنتيني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة من صاحب الهدف الأول لاوتارو مارتينيز.

واستحوذ الفريق الأرجنتين على معظم مجريات اللقاء، حيث بغت نسبة الاستحواذ 56 % مقابل 44 % لصالح المنتخب الإيطالي.

كوبا أمريكا

وكان منتخب الأرجنتين قد ، أحرز كأس كوبا أمريكا لكرة القدم بعد فوزه على المنتخب البرازيلي المضيف بهدف دون رد، وذلك في شهر يوليو من العام الماضي.

وعادلت الأرجنتين الرقم القياسي في عدد الألقاب القارية، مع 15 لقبا بالتساوي مع الأوروغواي، فيما تجمّد رصيد البرازيل عند تسعة ألقاب ومنيت بخسارتها الأولى على أرضها في أكثر من 2500 يوم.

وعادلت الأرجنتين الرقم القياسي في عدد الألقاب القارية، مع 15 لقبا بالتساوي مع الأوروغواي، فيما تجمّد رصيد البرازيل عند تسعة ألقاب ومنيت بخسارتها الأولى على أرضها في أكثر من 2500 يوم.