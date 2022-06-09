الاستعلام عن موعد الكشف الطبي بطاقة الخدمات المتكاملة ومزايا البطاقة

هناك بحث مستمر بخصوص عملية الاستعلام عن موعد الكشف الطبي بطاقة الخدمات المتكاملة من قبل فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك جاء بالتزامن مع ما تم الإعلان عنه من جانب وزارة التضامن الاجتماعي المصرية بأنها قامت بطرح خدمة مميزة لهذه الفئة تتيح لها متابعة الموعد الخاص بالكشف الطبي الخاص بهم.

الاستعلام عن موعد الكشف الطبي بطاقة الخدمات المتكاملة

يتمكن أصحاب الإعاقة بالاستفادة من تلك الخدمة، وذلك عن طريق اتباع هذه الخطوات الآتي ذكرها:

أولًا يقوم المستعلم بالتوجه مباشرة إلى الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي المصرية، وذلك يتم عن طريق وزارة التضامن الاجتماعي.

ومن بعد ذلك يقوم المستعلم بالنقر على قائمة خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة.

ثم يقوم بإضافة علامة صح على خدمة بطاقة المعاقين والتي ستظهر أمامه مباشرة بالصفحة.

وهنا تأتي خطوة إدخال عددًا من البيانات الخاصة بالشخص المستعلم، ومن بعد استكمال البيانات، فيقوم المستعلم باختيار المكان الخاص بالكشف وموعد التقديم إليه.

ومن ثم يقوم المستعلم بالذهاب إلى أيقونة الاستعلام الظاهرة أسفل الصفحة، وبعدها سيظهر أمامه كافة التفاصيل الخاصة ببطاقته.

أهم مزايا بطاقة الخدمات المتكاملة 2022

يتم التهافت من قبل فئة كبيرة من الناس للحصول على هذه البطاقة، وذلك بهدف الاستفادة من المزايا التي تقدمها لهم، وإليكم أهمها بالشكل الآتي:

يتحصل صاحب بطاقة الخدمات المتكاملة على خصومات مميزة على أي اشتراك في مراكز الشباب أو أي نادي رياضي.

ومن الممكن أن يقوم صاحب تلك الشهادة أن يجمع بين المعاشين، وذلك بالإضافة إلى إعفائه التام من الضرائب، فهذا الأمر يكاد يكون من أبرز مزايا بطاقة الخدمات المتكاملة.

ويتحصل صاحب تلك البطاقة على خصومات مميزة على أي وسيلة نقل. وذلك بالإضافة إلى إعفاءه التام على أي رسوم جمركية.

وفي الختام نكون قد سردنا لكم كافة المعلومات التي تخص طريقة الاستعلام عن موعد الكشف الطبي بطاقة الخدمات المتكاملة. ومن المعلن أنه سيتم إخبار المستعلم بكافة التفاصيل عن موعد الكشف الطبي ومكانه خلال 10 أيام من تاريخ التقديم. كما سردنا أيضًا داخل هذا المقال أهم المزايا التي تعطيها تلك البطاقة لأصحابها.