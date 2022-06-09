صناعة أدوية وتنمية زراعية.. اجتماع الحكومة يتصدر عناوين الصحف

جدة - نرمين السيد - وفى صدر صفحتها الأولى، وتحت عنوان "توطين صناعة الدواء أولوية.. وإعلان تفاصيل "التنمية الزراعية" بسيناء قريبا"، ذكرت صحيفة الأهرام أن مجلس الوزراء، وافق خلال اجتماعه الأسبوعى على إجراء حركة ترقيات بجميع وحدات الجهاز الإدارى بالدولة إلى المستويات الوظيفية الأعلى للموظفين الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية فى 30 يونيو الحالى، على أن تتم حركة الترقيات من أول يوليو المقبل.

وأشارت الأهرام إلى أن مدبولى استهل الاجتماع بتأكيد اهتمام الدولة بتوطين صناعة الدواء فى مصر، مشيرًا إلى أنها أولوية قصوى بالنسبة للحكومة، وأننا نمتلك تجربة لاقت إشادات واسعة، وهى إنتاج اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" محليًا، مشيدًا بتنظيم المعرض والمؤتمر الطبى الإفريقى الأول، الأحد الماضى، الذى حظى بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأضافت الصحيفة إلى أن مدبولى تطرق إلى الجولة التى قام بها فى مدينة شرم الشيخ، يومى الخميس والجمعة الماضيين، لمتابعة الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر الدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "COP27" فى نوفمبر المقبل.

ونقلت الأهرام عن السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، قوله إن المجلس استعرض مسودة الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية 2022 ــ 2027، تمهيدًا لإطلاقها من قبل الرئيس السيسى، خلال الفترة المقبلة.

على جانب آخر، شهد مدبولى مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين "الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة" وشركة "سوميتومو إيجيبت"، لإقامة أكبر مصنع لشركة "سومیتومو" اليابانية على مستوى العالم لتصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات والمركبات، بنظام المناطق الحرة، وذلك على مساحة 150 ألف متر مربع بمدينة "العاشر من رمضان".

وفى مؤتمر صحفى عقب اجتماع الحكومة، كشف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه سيتم قريبا إعلان تفاصيل مشروع التنمية الزراعية بوسط وشمال سيناء، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية قدمت دعمًا غير مسبوق لقطاع الزراعة، وشدد على سلامة الخضراوات والفاكهة المصرية، نافيا ما يثار حول المنتجات المصرية من شائعات مغرضة، خصوصًا أنه لا يوجد منتج مصرى يتم تصديره ويرد مرة أخرى.

وأضاف وزير الزراعة أن إجمال توريد القمح حتى الآن بلغ 3 ملايين و740 ألف طن، وأن مصر رفضت شحنة قمح قادمة من الهند، حرصا على صحة المواطن. وقال إن مصر لديها اكتفاء ذاتى من الخضراوات والجبن والألبان والدواجن، كما أن الدولة قاربت على الاكتفاء الذاتى من السكر والأسماك.

وتحت عنوان "رئيس الوزراء لممثلى كبرى صناديق الاستثمار العالمية: تعزيز مشاركة القطاع الخاص ونستهدف معدل نمو بين 6 و7%"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن دكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أكد أن الحكومة تتبنى حاليا سياسات جديدة ترتكز على تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، وزيادة نسبة مساهمته من 30% لتصل إلى 65% من إجمالى الاستثمارات فى مصر خلال السنوات الثلاث المقبلة، موضحا أن مصر تستهدف خلال السنوات الخمس المقبلة تحقيق معدل نمو يتراوح بين 6% و7%.

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك جاء خلال لقائه مساء أمس، مجموعة من ممثلى كبرى صناديق الاستثمار العالمية، لاستعراض فرص الاستثمار المتاحة فى السوق المصرية، سواء فى الأصول الثابتة أو فى البورصة، وهم إبراهيم رزق الله رئيس إدارة اقتصاديات أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى بنك باركليز، واريك ليندنباوم، مدير أول محافظ استثمارية لدى "فيديليتى للاستثمار"، وجيانكارلو بيراسو، كبير الاقتصاديين لأفريقيا ورابطة الدول المستقلة لدى شركة "برودنشال"، وماثيو كليسون، مدير أول محافظ استثمارية لدى "لورد آبت"، وإيليا تسيكوف، محلل رئيسى لأسواق الشرق الأوسط لدى "كابيتال للأبحاث"، وماثيو جرينمان، رئيس الأبحاث لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى "ثريقنت للاستشارات المالية".

حضر الاجـتـمـاع أحـمـد كـجـوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور محمد فريد صالح، رئيس البورصة المصرية، وأيمن سليمان، المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى.

وفى بداية الاجتماع، رحب رئيس الوزراء بممثلى صناديق الاستثمار العالمية، مثنيا على اللقاءات التى أجروها خلال زيارتهم لمصر مع مسؤولى البنك المركزى المصرى، ووزارات المالية والتجارة والصناعة، ورئيس البورصة المصرية، ومسؤولى صندوق مصر السيادى.

وأوضح أن الفترة الأخيرة شهدت الإعلان عن بعض الحوافز لدعم مناخ الاستثمار فى مصر فى العديد من المجالات، كما أسسنا وحدة لحل مشكلات المستثمرين، ترفع تقاريرها مباشرة إلى رئيس الوزراء، لتذليل أية عقبات قد تواجه الاستثمارات القائمة.

وأكد مدبولى أن الحكومة اتخذت عددا من الخطوات والإجـراءات والسـياسـات الضـرورية لمـواجـهـة هـذه التحديات الصعبة، وتعزيز مرونة الاقتصاد، وزيادة قدرته على الصمود فى مواجهة كل هذه الأزمات المتتالية، مضيفا أن الدولة ستطرح للقطاع الخاص أصولا بقيمة 40 مليار دولار بواقع 10 مليارات دولار سنويا على مدار أربع سنوات.

وأشار رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى الأهمية الكبيرة التى توليها الحكومة لزيادة الاستثمارات فى مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وقال الدكتور مصطفى مدبولى: نتوقع أن ينتهى العام المالى الجارى بمعدل نمو يتجاوز %6 وهى نسبة جيدة فى ظل الظروف العالمية الحالية ومقارنة بمعدلات نمو الأسواق الناشئة، كما أننا نستهدف خلال السنوات الخمس المقبلة معدل نمو يتراوح بين 6% و7%، خصوصًا أن السوق المصرية واعدة وتتجاوز 100 مليون نسمة، وتمثل عنصرا مهما لأى مستثمر يدرس ضخ استثمارات جديدة.

وتحت عنوان "وزير الخارجية يلتقى مجموعة المفاوضين الأفارقة لتغير المناخ فى بون"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن سامح شكرى وزير الخارجية الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطـراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، أكد أن القارة الإفريقية هى الطرف الأكثر تأثرًا بالتداعيات السلبية لتغير المناخ بالرغم من كونها الأقل إسهاما فى الانبعاثات، وأوضح أنه لا تزال هناك صعوبات تواجهها دول القارة للحصول على تمويل المناخ اللازم للتعامل مع التداعيات.

وأشار شكرى إلى حرص مصر على طرح الشواغل الإفريقية فى ملف تغير المناخ فى مقدمة الموضوعات التى ستعالجها فى ضوء استضافتها للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ فى نوفمبر المقبل، جاء ذلك خلال لقاء شكرى، مع مجموعة المفاوضين الأفارقة لتغير المناخ خلال تواجده بمدينة بون الألمانية بالتزامن مع انعقاد الدورة 56 لاجتماعات الجهازين الفرعيين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شکرى استعرض رؤية الرئاسة المصرية للدورة 27 لمؤتمر الأطراف، مشيرا إلى الحرص على تحقيق التوافق بين شتى الأطراف المعنية بعمل المناخ الدولى، وخاصة فيما يتعلق بموضوعات التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من تداعياته السلبية ومعالجة الخسائر والأضرار وتوفير تمويل المناخ.

وتحت عنوان "بدء جلسات الحوار الوطنى أوائل يوليو المقبل.. رشوان منسقا عاما.. وفوزى للأمانة الفنية.. و‬التنسيقية‫" تثمن الإجراءات"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن إدارة الحوار الوطنى اختيار ضياء رشوان نقيب الصحفيين، منسقا عاما للحوار الوطنى، والمستشار محمود فوزى الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، رئيسا للأمانة الفنية، وأكدت بدء أولى جلسات الحوار فى الأسبوع الأول من يوليو المقبل.

وأوضحت فى بيان أن أولى مهام المنسق العام تتضمن بدء التشاور مع القوى السياسية والنقابية وكافة الأطراف المشاركة، لتشكيل مجلس أمناء الحوار الوطنى، من ممثلى كافة الأطراف والشخصيات العامة، والخبراء، بما يضمن المشاركة الفعالة والتوصل إلى مخرجات وفقا للرؤى الوطنية المختلفة وبما يخدم مصلحة المواطن.

وتابعت إدارة الحوار الوطنى، أنه تم الانتهاء من كل التجهيزات واللوجيستيات اللازمة لتنظيم الحوار، من خلال الأكاديمية الوطنية للتدريب المنوطة بتنظيم المؤتمر الوطنى للشباب، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى يقتصر دورها على المهام التنظيمية واللوجيستية.

وأشارت إلى أنه تم تشكيل أمانة فنية من الأكاديمية الوطنية للتدريب، برئاسة المستشار محمود فوزى، لمعاونة مجلس أمناء الحوار الوطنى فى العملية اللوجيستية والتنظيمية، وتوفير كل المعلومات اللازمة لإدارة الحوار، مضيفة أن الأمانة الفنية سلمت كل طلبات المشاركة والمقترحات المقدمة من فئات الشعب المختلفة إلى ضياء رشوان، تمهيدا لمناقشتها وبدء الجلسات.

من ناحية، أخرى ثمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ما جاء فى بيان إدارة الحوار الوطنى، مؤكدة أن الإجراءات المعلنة وفق بيان الأكاديمية الوطنية تكفل المشاركة الفعالة، وإدارة الحوار الوطنى مع ممثلى كل الأطراف والشخصيات العامة والخبراء، وصولا إلى مخرجات تخدم مصلحة المواطن المصرى.وتحت عنوان "البنك الدولى يرفع توقعاته لنمو اقتصاد مصر خلال العام الحالى إلى 6.1%"، ذكرت صحيفة "الشروق" أن البنك الدولى رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى خلال العام المالى الجارى، ليصل إلى 6.1%، مقارنة بـ5.9% فى توقعاته السابقة خلال اجتماعات الربيع فى شهر أبريل الماضى، وفقا لتقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الصادر عن البنك أمس الأول. وبحسب الـتـقـريـر، فإن البنك خفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى خلال العام المالى المقبل إلى 4.8%، على أن يرتفع خلال العام المالى 2024/2023، ليسجل نموا بنسبة 5%.

وذكرت الصحيفة أن هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، توقعت أن يصل معدل النمو الحقيقى للاقتصاد المصرى إلى 6.2% بنهاية العام المالى الحالى، مدفوعا بطفرة النمو المحققة فى الشهور التسعة الأولى، بنسبة 7.8%، مقابل 1.9%، خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضى، فيما بلغ معدل النمو خلال الربع الثالث من العام المالى الجارى (يناير - مارس 2022) 5.4%.

وتـوقـع الـتـقـريـر، أن يؤدى تـراجـع حركة السياحة نتيجة حرب أوكرانيا وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة إلى إضعاف الطلب المحلى والضغط على الموازنة، موضحا أن النمو القوى الذى تحقق فى النصف الأول من العام المالى الجارى تباطأ بشكل مفاجئ فى ظل تصاعد معدل التضخم وعودته فى أسعار المستهلكين إلى المعدلات السنوية ثنائية الرقم، مما أدى إلى انخفاض دخل الأسر وضعف القدرة التنافسية للشركات المصرية.

من جانبه حث صندوق النقد الدولى، دول العالم على التوقف عن محاولة السيطرة على ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وضرورة أن تستهدف "حماية الفئات الأكثر ضعفا، وضمان دعم الفقراء، مؤكدا أن "الدول بحاجة إلى ترك الأسعار المحلية تتبع الأسعار العالمية".

وأشار تقرير صدر عن الصندوق أمس، إلى أن الجهود المبذولة لإبقاء الأسعار منخفضة مكلفة بالنسبة للميزانيات الوطنية، كما أن "ارتفاع أسعار الطاقة يجب أن يشجع على استخدام أكثر كفاءة للطاقة والاستثمار فى مصادر الطاقة المتجددة، فى حين أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية يجب أن يشجع على مزيد من الإنتاج الزراعى".

وتحت عنوان "الأعلى للإعلام يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة مرور 8 سنوات على توليه الحكم"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن رئيس المجلس الأعلى للإعلام كرم جبر هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة العام الثامن لتوليه الحكم مؤكدا أن مصر دخلت فى سباق مصيرى مع الزمن لإنقاذ الدولة من الانهيار وإعادة البناء والخطط الاقتصادية الطموحة، وتحقيق نجاحات كبيرة فى الحرب ضد الإرهـاب، حتى يتم تطهير سيناء من الإرهابيين وإدخالها فى حزام التنمية وضمها إلى الأبد إلى مصر عن طريق المشروعات الاقتصادية وربطها بمصر بمحاور وطرق وكبارى وأنفاق عملاقة.

ونقلت "الجمهورية" عن رئيس المجلس الأعلى قوله إن الرئيس عبدالفتاح السيسى لم ينل الراحة لحظة واحدة منذ توليه الحكم، ودخل رهانا ناجحا على المصريين والجيش والشرطة والقضاء وباقى مؤسسات الدولة، واستطاع أن يعبر بالبلاد أزمات وتحديات، كان من المستحيل اجتيازها، لولا الدعم والتأييد والاصطفاف الكامل للشعب المصرى خلف الرئيس.

وأضاف رئيس المجلس الأعلى للإعلام: فى حياة الأمم والشعوب لحظات تاريخية تكون فيها على موعد مع قادة عظام، يغيرون مجرى الحياة ويقودون بلادهم إلى الأمام، ويحققون إنجازات أشبه بالمعجزات، وهذا ما حدث فى مصر، حين تصدى للمسئولية الكبيرة الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وتحت عنوان "التعليم: تحذر المدارس الخاصة من تحصيل القسط الأول من مصروفات العام الجديد قبل أول سبتمبر"، ذكرت صحيفة الشروق أن قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، خاطب رسميا، المديريات التعليمية لتنظيم عمل المدارس الخاصة فيما يتعلق بالمصروفات الدراسية، مؤكدا تحصيل القسط الأول مع بداية العام الدراسى الجديد.

ونبهت الوزارة إلى حظر تحصيل أى مصروفات قبل أول سبتمبر 2022، أو تحصيل 10% من قيمة القسط الأول فى حالة التحويل إلا إذا تم التحويل خلال الفترة من 1 سبتمبر حتى بداية العام الدراسى الجديد.

وشددت على الإدارات بضرورة إصدار نشرات المصروفات قبل بداية العام الدراسى وإرسالها إلى المدارس الخاصة لإعلانها لأولياء الأمور قبل بداية العام بشهر على الأكثر. يأتى ذلك فيما شكا عدد من أولياء الأمور من تحصيل المدارس نسبة كبيرة من مصروفات العام الدراسى الجديد لضمان الوجود بالمدرسة.