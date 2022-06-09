إسبانيا ضيفاً ثقيلاً على سويسرا فى دوري الأمم الأوروبية

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القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 08:43 صباحاً - محمد السيد - /703077/إسبانيا-ضيفا-ثقيلا-على-سويسرا-فى-دوري-الأمم-الأوروبية

يدخل منتخب إسبانيا ضيفاً ثقيلاً يحل نظيره سويسرا اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من منافسات دوري الأمم الأوروبية 2022.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وسقط منتخب إسبانيا في فخ التعادل الإيجابي أمام التشيك بهدفين لكل منهما بالجولة السابقة، ليبقى بالمركز الثالث برصيد نقطتين.

فيما يتطلع الماتدور الإسباني لتصحيح المسار ووقف نزف النقاط الذي يتعرض له في الفترة الأخيرة، حيث يحاول التحضير الجيد لهذه الموقعة لنيل العلامة الكاملة بأي طريقة.

الأرجنتين تفوز على إيطاليا بهدفين دون رد

وافتتحت الأرجنتين التسجيل في مرمى المنتخب الإيطالي في الدقيقة 28 عن طريق لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 28 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة من ليونيل ميسي، ثم عزز أنخيل دي ماريا تقدم المنتخب الأرجنتيني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة من صاحب الهدف الأول لاوتارو مارتينيز.

واستحوذ الفريق الأرجنتين على معظم مجريات اللقاء، حيث بغت نسبة الاستحواذ 56 % مقابل 44 % لصالح المنتخب الإيطالي.

كوبا أمريكا

وكان منتخب الأرجنتين قد ، أحرز كأس كوبا أمريكا لكرة القدم بعد فوزه على المنتخب البرازيلي المضيف بهدف دون رد، وذلك في شهر يوليو من العام الماضي.

وعادلت الأرجنتين الرقم القياسي في عدد الألقاب القارية، مع 15 لقبا بالتساوي مع الأوروغواي، فيما تجمّد رصيد البرازيل عند تسعة ألقاب ومنيت بخسارتها الأولى على أرضها في أكثر من 2500 يوم.

وعادلت الأرجنتين الرقم القياسي في عدد الألقاب القارية، مع 15 لقبا بالتساوي مع الأوروغواي، فيما تجمّد رصيد البرازيل عند تسعة ألقاب ومنيت بخسارتها الأولى على أرضها في أكثر من 2500 يوم.