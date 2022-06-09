وفد من مجلس الأعمال المصرى الكندى يعقد اجتماعات موسعة فى أوتاوا

جدة - نرمين السيد - أجرى وفد من مجلس الأعمال "المصرى- الكندى" اجتماعات موسعة فى العاصمة الكندية أوتاوا بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتنشيط الاستثمارات المتبادلة فى عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، فى حضور السفير المصرى أحمد أبو زيد.





وفى تصريح للسفير أبو زيد على هامش الزيارة، أشار إلى الأهمية الخاصة لهذه الزيارة لكونها تأتى بعد انقطاع دام لأكثر من عشر سنوات، ولكون تشكيل الوفد المصرى يضم نخبة متميزة من رجال الأعمال المصريين وأعضاء من مجلسى النواب والشيوخ، فضلاً عن الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، الأمر الذى يؤكد الاهتمام الذى توليه الدولة المصرية، والقطاع الخاص، لتعزيز الشراكة مع كندا.

وأضاف السفير أحمد أبو زيد، أن زيارة الوفد إلى العاصمة السياسية أوتاوا بعد قضاء يومين فى العاصمة الاقتصادية والمالية لكندا "تورونتو"، يعكس أهمية التواصل مع المسئولين فى الحكومة الكندية وأعضاء البرلمان لما لديهم من دور قيادى فى دفع العلاقات الثنائية بين البلدين إلى الأمام.

وقد شمل جدول لقاءات الوفد المصرى اجتماعاً مع السكرتير البرلمانى لوزيرة التجارة الدولية الكندية، ولقاءً موسعًا مع أعضاء جمعية الصداقة الكندية- المصرية فى البرلمان الكندى، وحفل استقبال تم تنظيمه فى دار سكن السفير المصرى حضره وزير الإسكان والتعددية والشمول الكندى، والسكرتير البرلمانى لوزيرة الخارجية والممثلة العليا للتجارة الكندية، وعدد كبير من أعضاء مجلسى العموم والشيوخ الكنديين، ومسئولى قسم مصر بالخارجية الكندية، بالإضافة إلى عدد من أقطاب الجالية المقيمين فى العاصمة الكندية.