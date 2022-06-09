موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية 2022

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور هانى عنتر، وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، إن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية 2022، سيتم إعلانها مطلع الأسبوع المقبل، بعد اكتمال رصد الدرجات وأعمال المراجعة.

ومن جانبه، أكد محافظ المنوفية، فى تصريحات له، أنه من المقرر أن يتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية 2022 مطلع الأسبوع المقبل، بعد الانتهاء من جميع الإجراءات من تصحيح ورصد ومراجعة، وغيرها من العمليات التى تساعد على خروج النتيجة دون أى مشكلات.