أهم الأخبار المتوقعة اليوم الخميس 9 يونيو 2022

جدة - نرمين السيد - القاهرة
ترسل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى نتائج امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى إلكترونيا إلى المدارس بعد المراجعة والتدقيق، على أن يتم إعلانها على مستوى المدارس الأسبوع المقبل.
ليلونجوى
يواجه منتخب مصر نظيره إثيوبيا فى السادسة مساء على ملعب بينجو الوطنى بمالاوى فى الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار.
القاهرة
تسليم جوائز الفائزين المشاركين بمسابقة "صحتنا من صحة كوكبنا" للمراحل الثانية والثالثة والرابعة والخامسة بمحمية وادى دجلة، وذلك على هامش احتفالية الوزارة بيوم البيئة العالمى.
القاهرة
تنظم دار الأوبرا المصرية، حفلاً تحييه الفرقة القومية العربية للموسيقى، بقيادة المايسترو حازم القصبجى، وذلك فى الثامنة مساءً على مسرح الجمهورية.
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