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القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 07:46 صباحاً - محمد السيد - /703076/موعد-مباراة-المغرب--ضد-الجنوب-إفريقي-فى-تصفيات-كأس-الأمم-الإفريقية

يدخل منتخب المغرب مباراته اليوم الخميس، ضد نظيره الجنوب إفريقي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، في تصفيات كأس أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتأهل منتخب المغرب لبطولة كأس العالم المقبلة في قطر على حساب الكونغو الديموقراطية.

وخرج المغرب من النسخة الماضية لبطولة كأس أمم إفريقيا على يد منتخب مصر في دور الـ8 بنتيجة 2-1.

الجديربالذكر أن كانت قرعة المرحلة الفاصلة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022، أوقعت منتخب المغرب في مواجهة جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وخاض الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب الكونغو مواجهة وحيدة ضد المغرب في ربع نهائي أمم أفريقيا 2017، بينما واجه البوسني وحيد خليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب المنتخب الكونغولي مرة وحيدة وانتهت بالتعادل، وكان وقتها مدربا للمغرب في مباراة ودية.

تقدم منتخب الكونغو الديمقراطية، في نتيجة المباراة بالهدف الأول في الدقيقة الثانية عشر من عمر اللقاء، يوان ويسا، من خلال هجوم مرتد لصالح الكونغو الديمقراطية، ومن ثم تسديدة من يوهان ويسا من على حدود منطقة الجزاء لترتطم برومان سايس مدافع المغرب ويتغير اتجاه الكرة إلى الشباك.

المغرب يعود بالتعادل في الوقت القاتل

رد المغرب بالتعادل في الدقيقة 86 عن طريق طارق تيسودالي، من خلال كرة طولية رائعة من وسط الملعب إلى البديل أيوب الكعبي الذي مرر كرة رأسية رائعة إلى البديل الآخر طارق تيسودالي الذي سدد كرة صاروخية رائعة سكنت الشباك.

بهذا التعادل تلوح بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2022 بين الطرفين، لتحسم على الأراضي المغربية بشكل مباشر، والتي تجمع بين الطرفين في الثلاثاء المقبل الموافق الـ 29 من مارس الجاري.