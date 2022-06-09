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القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 07:46 صباحاً - محمد السيد - /703074/مواعيد-مباريات-اليوم-الخميس-والقنوات-الناقلة

تقام اليوم الخميس، العديد من المواجهات الهامة فى مختلف منتخابات العالم، ومن أبرزها مباراة منتخب مصر ضد إثيوبيا ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

ويرصد دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم:

مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية

يخوض البرتغال ضد التشيك، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 8:45 عبر قنواتS Sport 1 HD.

يخوض سويسرا ضد إسبانيا ، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 8:45 عبر قنوات TVE La 1 HD .

يخوض كوسوفو ضد إيرلندا الشمالية ، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 8:45 مساءً.

يخوض جبل طارق ضد بلغاريا ، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 8:45.

يخوض مقدونيا ضد الشمالية جورجيا ، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 8:45 .

يخوض النرويج ضد سلوفينيا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 8:45.

يخوض السويد ضد صربيا ، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 8:45.

يخض اليونان ضد قبرص ، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 8:45.

يخوض مالطة ضد إستونيا ، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 8:45.

مواعيد مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا

يخوض بوروندي ضد الكاميرون، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثالثة عصراً.

يخوض جنوب السودان ضد مالي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثالثة عصراً.

يخوض إثيوبيا ضد مصر، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً.

يخوض نيجيريا ضد سيراليونوالتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً.

يخوض ليسوثو ضد كوت ديفواروالتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً.

يخوض المغرب ضد جنوب أفريقيا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً.

يخوض غينيا ضد مالاوي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً.