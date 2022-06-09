الموجة الحارة.. الأرصاد تعلن أدق التفاصيل عن طقس اليوم

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد إنه من المتوقع أن يسود اليوم الخميس، طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون الطقس حارا على السواحل الغربية، معتدل الحرارة ليلا على جميع الأنحاء.

وتوقع الخبراء وجود شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة، لافتين إلى وجود نشاط لـ الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية شرقية، أما حالة البحر الأحمر، فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى 2.25 مترا والرياح السطحية شمالية غربية.

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