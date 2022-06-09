المتحدة: نجاح الفصل لـ القمر الصناعى نايل سات 301 (فيديو)

جاء ذلك، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "من مصر"، مع الإعلامى عمرو خليل، على قناة cbc الفضائية.
وقال حسام صالح: "الناس هنا بتهنى بعضها وتحضن بعضها فى حالة سعادة غامرة بعد نجاح الفصل لـ القمر الصناعى لمصرى نايل سات 301"، مضيفا: "ما نشهده اليوم ناتج عن مجهودات كبيرة جداً لها سنوات، القمر 201 سيظل فى الخدمة والقمر 301 سيدخل الخدمة أيضا وسيتم اختباره".
وانطلق القمر الصناعى المصرى فى الساعة 11:03 بتوقيت القاهرة، من قاعدة الإطلاق "كاب كانفرال" ولاية فلوريدا، عبر صاروخ فالكون 9 التابع لشركة سبيس إكس الأمريكية، ونجح إنفصال القمر الصناعى واتجه إلى مداره حول الأرض.
وتم تصنيع القمر من خلال شركة تاليس، والتى استعانت بأفضل الشركات فى تجميع مكونات القمر المصرى، وبعدها تم نقله من موقع تصنيعه فى مرسيليا بفرنسا إلى ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث خضع القمر لمجموعة من الاختبارات للتأكد من سلامته قبل إطلاقه.
وتم إطلاق القمر الصناعى للحفاظ على نطاق تغطية الحالية، وإضافة تغطية لمناطق جديدة منها دول جنوب القارة الإفريقية، والتى سبق أن طالبت بتوفير تغطية من القمر الصناعى المصرى، إضافة إلى دول حوض نهر النيل وذلك لتحقيق تواصل أكبر مع شعوب القارة الإفريقية ويواكب توجهات القيادة السياسية فى تعميق العلاقات المصرية الإفريقية.
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